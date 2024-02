Galicia sobrepasa de nuevo los 2,7 millones de habitantes por el aumento de población extranjera

Galicia vuelve a sobrepasar los 2,7 millones de habitantes, una barrera que no superaba desde 2020, y lo hace gracias a la población inmigrante. Así lo reflejan los datos provisionales publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2023. En total, la comunidad ganó el pasado año 6.448 habitantes, debido al incremento experimentado por la población extranjera y cifrado en 15.659 residentes más, hasta sumar un total de 154.965 inmigrantes. La cifra supone un 10,1% más que en 2022, cuando los residentes extranjeros en la comunidad ascendían a 139.306.

De manera paralela, la población nativa ha sufrido un descenso del 0,36% con respecto al ejercicio anterior. Esto supone que Galicia ha perdido 9.206 habitantes nativos, pasando de 2.560.118 a principios del 2023 a 2.550.118 actualmente.

Con todo, el 0,08% de población que gana la comunidad gallega, de los 2.699.424 a los 2.705.872 habitantes, es menos de la mitad de la media de avance del 0,18% en España. De hecho, la población española ha aumentado en el último año en 507.548 habitantes, un 1,06%, hasta alcanzar los 48.592.909 habitantes, situándose en su valor máximo de la serie histórica En el contexto nacional, el incremento registrado en Galicia es el sexto dato más bajo. A pesar de la fuerte subida experimentada durante este último año, el crecimiento de la población inmigrante en Galicia no es novedad. En la última década, el número de residentes extranjeros se ha incrementado un 77,62%, pasando de 87.247 inmigrantes en el año 2015 a los 154.965 que se contabilizan a día de hoy.

A nivel estatal, la población extranjera residente en España ha aumentado un 6,19%, pasando de 6.089.620 habitantes a principios del año pasado a 6.491.502 actualmente. Desde el INE indican que las principales nacionalidades que desembarcaron en España en los últimos años fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí. La Comunidad Valenciana, Melilla y Madrid fueron las autonomías que más experimentaron este crecimiento de población extranjera durante el pasado año.

Los extranjeros señalan que “Galicia es un sitio bueno para vivir”. Así lo destaca Joviana Castro, cubana de 54 años que aterrizó en la ciudad de Pontevedra en noviembre del 2022. “Quería venir antes, pero no pude por cuestiones personales”, dice la cubana, que asegura que se vio obligada a emigrar por razones económicas. “Cuba se encontraba en una situación crítica y, a mayores, mi madre se había muerto meses antes. Al final tomé la decisión de venirme para Galicia”, apostilla.

A diferencia de muchos extranjeros que se encuentran en la misma situación, Joviana tiene la nacionalidad española. “La conseguí en 2016 por la Ley de Memoria Histórica, ya que mi abuelo es gallego”, dice la cubana, que señala este factor como uno de los principales motivos que la trajeron a Galicia. “En septiembre de 2022, mi sobrina vino a hacer un máster a través de una beca que oferta la Xunta a los descendientes de emigrantes. Ella me comentó que aquí había oportunidades y me embarqué”, dice. A pesar de afirmar que siente “fascinación” por Galicia, esta vecina de Pontevedra señala que no todo lo que le ha ocurrido en la comunidad ha sido positivo. “He tenido serios problemas para encontrar un empleo digno. La mayoría de trabajos que he tenido fueron basura y temporales. Ahora mismo estoy en busca de empleo y tengo una entrevista el lunes”, sostiene Joviana, que destaca que en Cuba ejercía de médica. “Estoy esperando a que el Gobierno español me homologue el título”, lamenta.