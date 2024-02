¿Con qué letra se escribe presidente?

Correctos. Con nivel. Sin errores, pero sin apuestas osadas. Más allá de la estética de los candidatos presidenciables, sus eslóganes y símbolos de campaña evidencian (también) “identidades gráficas con un buen nivel” y sin “errores destacables”, pero en las que todo está muy medido. Así lo apunta el análisis del profesor en la Facultad de Diseño de la Universidad de Vigo, Marcos Dopico, que repasa la iconografía vinculada a estas elecciones a la Xunta por parte de PP, PSdeG, BNG y Sumar.

“En los comicios autonómicos —añade— no suele haber versos sueltos que planteen diseños fuera de la norma y que den lugar a ciertos horrores, como ocurre a veces en las elecciones municipales”.

“Los partidos políticos en la última década gestionan su imagen de una forma muy similar a las identidades corporativas de las grandes empresas o instituciones”, explica Dopico. A esto se suma la profesionalización del diseño y que los partidos políticos ya suelen tener su propio equipo de profesionales a nivel gráfico integrado.

En negativo, Dopico perfila que “tanto PP como Sumar poseen unos símbolos —imagotipos— que no acaban de ser rotundos gráficamente”. Los motivos son, como expone, de índole contraria: “los continuos rediseños del famoso charrán del Partido Popular no acaban de encontrar una forma clara”, expone “y en el caso de Sumar, su simbología aún está en construcción; quizá la propia naturaleza plural de su formación dificulte esta tarea en la que todos y todas deben sentirse representados”. Eso sí, los cuatro partidos siguen gráficamente las mismas estrategias: “una imagen centrada en el candidato y una presencia clara de las identidades gráficas de cada partido”. “Excepto el caso del BNG, los otros tres candidatos inevitablemente están ligados a sus líderes y lideresas en Madrid, y a mi modo de ver no se aprecian grandes esfuerzos en crear una imagen diferenciada”. Excluye el experto el guiño del PSOE con la referencia a la bandera gallega en una de las letras (la O) del nombre del candidato, Besteiro.

“El caso del BNG, por su propia naturaleza nacionalista, es diferente, y la imagen de su lideresa como presidenciable lleva fraguándose ya desde los inicios de su mandato y en los últimos años más intensamente. De los cuatro, la fotografía es la única que aparece con un fondo blanco que resalta fuertemente la imagen de su candidata”, completa.

“Tanto BNG como Sumar usan una fotografía más formal de sus candidatas con una clara intención de marcar su protagonismo”, añade. “En el caso de Sumar, se trata de una identidad en construcción creada con cierta urgencia, y eso se nota en su gráfica. El uso de la partición de guiones en las palabras de su mensaje de campaña —apunta— no resulta ortodoxo desde el punto de vista de la ortotipografía, pero es cierto que es un recurso expresivo muy habitual en el diseño gráfico más informal. Quizá exista una intención de acercarse a un lenguaje más fresco de la calle, o el reflejo de la forma de leer más fragmentada que existe hoy en día en los medios digitales y en las redes sociales”.