Pocas veces un tren ha protagonizado tantos titulares antes siquiera de su puesta en servicio. El aplazamiento sine die de la llegada de los Avril a Galicia —adelantado el jueves por este periódico— es solo el último de un largo proceso de más de ocho años, con seis ministros del ramo y 1.500 millones invertidos por parte de Renfe. Y es que la operadora pública es, junto a los ciudadanos, la primera damnificada de un proceso que ha puesto en entredicho la tecnología española. Los Avril —siglas de Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero— fueron concebidos como un modelo “todoterreno” que puede circular a 300 km/h en vías de ancho ibérico y estándar frente a los 250 km/h de las series 130 y 730 —elaboradas también por Talgo— que cubren los servicios Alvia.

Los retrasos del Avril: 8 años, seis ministros y 1.500 millones de euros / Víctor P. Currás

La serie 106 nacía en 2015 en el denominado “contrato del siglo” con el cual Renfe pretendía extenderse por Francia, llevar el AVE a A Coruña, Vigo o País Vasco y competir en el nuevo escenario de la liberalización ferroviaria. Sin embargo, tras los sucesivos cambios en el pedido y los efectos de la pandemia ha adquirido una fama negativa.

18/11/2015.

Renfe anuncia la licitación del “Contrato del siglo” por 2.650 millones: 15 trenes para de Alta Velocidad con posibilidad de 15 adicionales; incluyendo el mantenimiento durante 30 años.

28/11/2016.

Íñigo de la Serna sucede a Ana Pastor en Fomento. Renfe adjudica a Talgo el contrato, quien aplicó una rebaja del 44% sobre el precio máximo y deja los costes de fabricación en 22,5 millones por tren con un prototipo diferente al actual. Ya se habla de que “existen dudas sobre los resultados y los ratios de disponibilidad y fiabilidad” del mismo.

01/06/2017.

Días después de que lo anunciase Rajoy con motivo del 25 aniversario del AVE; Renfe formaliza la compra de las 15 unidades adicionales que serán de rodadura desplazable para las líneas de Galicia, Asturias y Euskadi. Se fija su entrega en el primer semestre de 2020.

Julio de 2019.

El cambio en los interiores para adaptarlos a las exigencias de la marca low cost Avlo (clase Turista única y sin cafetería) dilata la fabricación con un coste de 18 millones de euros. La primera unidad saldría de fábrica un año después.

21/12/2021.

Inauguración de la Línea de Alta Velocidad a Ourense. El Gobierno anuncia para ese verano su estreno en Galicia. En febrero comienzan las pruebas de los trenes de ancho variable.

28/07/2022.

Renfe anuncia que reclamará 116 millones a Talgo por los retrasos en la entrega. La compañía vasca señala las caídas de producción y las interferencias en la cadena de suministro con motivo del COVID, así como otros eventos geopolíticos. Avanza que las pruebas terminarán “próximamente”.

07/09/2022.

Una unidad de ancho variable establece un nuevo récord del mundo de velocidad en vías de ancho ibérico, alcanzando los 360 km/h entre Santiago y Ourense. Sin embargo, el secretismo durante las pruebas provoca que no haya vídeos o imágenes.

14/10/2022.

La secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, anuncia que estarán en funcionamiento en abril de 2023. En enero lo pospone a “verano o principios del otoño” y señala al fabricante y a las demoras en las etapas previas.

18/07/2023.

Durante la última semana de campaña de las elecciones generales, la ministra Raquel Sánchez Jiménez anuncia en Zamora la puesta en servicio de los trenes para noviembre. Al día siguiente, un Avril en configuración Avlo realiza un viaje de pruebas a Santiago.

17/10/2023.

La Agencia Europea del Ferrocarril (ERA) homologa los prototipos de la serie 106 bloqueada durante meses. Renfe confirma que realizarán servicios AVE y Avlo. El Gobierno traslada al primer trimestre de 2023 su llegada.

05/01/2024.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, realiza un viaje de pruebas con los Reyes Magos a la estación de Vigo-Urzáiz y anuncia un doble compromiso: comercialización de los billetes el viernes 1 de marzo y puesta en servicio antes de que finalice ese mes. El 2 de febrero arranca la formación de maquinistas en Renfe.

29/02/2024.

Horas antes de la fecha en la que deberían notificarse los nuevos horarios y frecuencias, Transportes ratifica tras una información de este periódico y La Nueva España, también del grupo Prensa Ibérica, que tampoco se cumplirá ese plazo: “No es posible fijar una fecha” reconocen ante los retrasos por parte de Talgo en las pruebas de fiabilidad.

Rueda pide “tomarse más en serio” a Galicia

La Xunta lamentaba este viernes el “enésimo retraso” de la puesta en marcha de los Avril. Su presidente en funciones, Alfonso Rueda, criticó esta situación, pese a las promesas del Ejecutivo. “Hoy era el día en el que se podría comenzar a comprar billetes de los Avril, decían que no había ningún incumplimiento. Otra vez lamentamos que no es así“, indicó mientras recordaba la “performance” de Óscar Puente en Vigo en enero. “Creo que no es de recibo no tener ninguna comunicación y seguir enterándonos por los medios de comunicación”, ha reivindicado Rueda, pidiendo al Gobierno que “tome mucho más en serio” a Galicia y se deje de “tomaduras de pelo”. Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha salido al paso indicando que “no es momento de correr” porque se quiere “hacer las cosas bien” ya que “debe primar la seguridad”. Blanco ha echado las culpas de este retraso a la constructora Talgo, que “volvió a defraudar” y a “incumplir sus compromisos”. “Le exigimos a la compañía la mayor diligencia y responsabilidad “ añadió mientras asegura entender el “malestar” de los ciudadanos.