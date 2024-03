La Xunta acudirá a la Justicia para ser compensada por la limpieza de los pélets

La Xunta presentará un recurso para que el Gobierno central reclame a la armadora del buque Toconao los 2,3 millones de euros que se ha gastado en el operativo de vigilancia y limpieza de playas provocado por el vertido de 26.250 kilogramos de pélets, de los que se han recuperado una quinta parte, 5,5 toneladas.

La vicepresidenta segunda en funciones, Ángeles Vázquez, y el conselleiro de Mar en funciones, Alfonso Villares, explicaron ayer que la Xunta recuperó 3,6 toneladas de pélets, el equivalente a 146 sacos, mientras que los voluntarios y los ayuntamientos recogieron 1,88 toneladas. En total, 201 sacos de los 1.050 que transportaba el buque. Vázquez explicó que existe una ley estatal de 2007 que establece el principio de que “quien contamina paga” y como la Xunta no ha contaminado, pues deben ser otros quienes abonen los gastos en los que ha incurrido el Gobierno autonómico.

El 19 de enero, la Xunta solicitó por carta al Gobierno central que “iniciase el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental” para recuperar los 2,3 millones de euros gastados en este operativo, bajo la premisa de “quien contamina, paga”. El Ejecutivo contestó el 25 de enero diciendo que estaba “estudiando la solicitud”, y desde entonces no han sabido nada. La Xunta “va a ir a los tribunales” contra “el silencio negativo del Gobierno central”, anunció Vázquez. “Ya que no ayudaron cuando tenían que hacerse cargo de todo, que demande a quien tenga que demandar, si no habrá algo raro”, aseveró la conselleira.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en respuesta, acusó a la Xunta de “tergiversar la realidad” y de “descoordinación” y “falta de gestión” en relación al vertido. Blanco lamentó ayer que la Xunta no haya “aprendido nada de la crisis” y que “continúen instalados en la postura de que todo lo hicieron bien” y de “que no tienen ningún tipo de responsabilidad”. El delegado dijo que “la falta de actuación y gestión, la descoordinación de medios, y la desinformación constante por parte del Gobierno gallego” fue “una evidencia” y que “ha quedado constatado” que “supieron desde mediados de diciembre de la llegada de los pélets”, pero “no hicieron nada”.