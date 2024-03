El temor a multas de 600 euros eleva a 40.500 los gallineros de autoconsumo censados en Galicia

Galicia cuenta con más de 40.500 gallineros de autoconsumo registrados, tal y como exige el decreto estatal en esta materia y que la Xunta considera “poco eficaz”, además de suponer un trabajo “ingente”. Para el Gobierno gallego, esta es otra normativa “diseñada e implementada de espaldas al territorio, sin tener en cuenta sus particularidades”.

De los 40.698 gallineros, la gran mayoría están en la provincia de A Coruña (18.491). Ourense es la segunda con más explotaciones registradas, 9.341; seguida por Pontevedra, con 7.355; y Lugo, con 5.511.

La obligatoriedad de dar de alta los gallineros viene recogida en el Real Decreto 637/2021, que regula la avicultura. Si bien no se especifica concretamente el número de animales al que se puede llegar en cada explotación, en el artículo 2 se indica que una explotación de autoconsumo es aquella que no sobrepasa las 0,15 unidades de ganado mayor. Una unidad de ganado mayor (UGM) equivaldría a 200 gallinas ponedoras, por lo que 0,15 serían 30 animales. Aunque este tipo de explotaciones no pueden comercializar carne, huevos ni otro tipo de productos, los dueños deben formalizar el registro; algo que pueden hacer en las oficinas de la Xunta o telemáticamente.

La gestión es gratuita y en la solicitud deben incluir el número de aves, la localización concreta del corral (que puede revisarse en el Catastro o en Google Maps) y el sistema de cría (si las aves están a cubierto o al aire libre). También deben mencionar a un veterinario “de referencia” al que poder echar mano en caso de surgir problemas sanitarios en los animales.

En cuanto a explotaciones de cunicultura de autoconsumo, aquellas cuyo censo máximo de hembras reproductoras en producción sea menor o igual a cinco y que no comercialicen su producción, no tienen obligación de registrarse.

Pese a que el decreto no recoge multas ni sanciones, estas sí vienen especificadas en la Ley de Sanidad Animal, donde se especifica que las infracciones leven podrán sancionarse con multas de 600 a 3.000 euros o con apercibimientos.