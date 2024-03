Un acusado por un tiroteo alega que no quería matar: “Hubiese apuntado a la cabeza”

La Audiencia Provincial de Ourense celebró ayer la última sesión del juicio por el tiroteo de la estación de servicio de Tamallancos, en el ayuntamiento ourensano de Vilamarín, en marzo de 2022. En la última jornada las partes expresaron su informe de conclusiones y los encausados tuvieron el derecho a la última palabra; un momento que ha aprovechado el acusado para asegurar: “No los quise matar, si hubiese querido hubiese apuntado a la cabeza”.

Con esta frase se definió el varón tras asegurar “lo siento, no estaba en mis cabales, porque estaba sufriendo mucho por ver mal a mi niña”. Por su parte, su mujer, también acusada, se limitó a manifestar que tiene “la conciencia muy tranquila porque dios sabe que no hice nada”. Previamente, el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la defensa presentaron sus informes de conclusiones, que en el caso del hombre no se han visto alteradas y en el de la mujer reducen las penas.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular —-que ejerce la familia que sufrió los disparos— han modificado sus consideraciones de cara a la mujer. Aunque en un principio la consideraban “cooperadora necesaria” y por ello exigían 30 años de prisión, ahora la califican de “cómplice”.