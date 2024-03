El Tribunal de la UE excluye a Galicia de la condena por polución agrícola del agua

Galicia queda excluida de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sí condena a España por incumplir la normativa comunitaria de protección de las aguas contra la contaminación por nitratos —utilizados en la agricultura— en otras siete comunidades.

Tras analizar hasta 23 puntos del territorio gallego, la resolución emitida ayer por la Sala Sexta del alto Tribunal europeo, asegura que la Comisión no ha probado que la contaminación medida haya sido causada “por nitratos de origen agrario” en dos puntos. En los 21 restantes analizados en Galicia “se desprende que no es necesario designar como ‘zonas vulnerables’ las zonas de captación relevantes para esos puntos de medición”. Así lo refleja la sentencia, al tiempo que señala otros quince puntos de medición “dependientes de la comunidad autónoma de Galicia, en los que se detectó eutrofización” (contaminación por aporte en exceso de nutrientes inorgánicos) y que de forma inicial no aparecían en la demanda.

El TJUE desestima el recurso en que ya no se señalaba a Galicia y que tampoco tendrá que cargar con las costas del procedimiento. Fuentes de Medio Rural confirmaron la no afectación de la comunidad y organizaciones ecologistas situaron esos puntos analizados en terrenos próximos a explotaciones en Ourense.