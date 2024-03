Rueda saca a Ethel Vázquez de la Xunta y la acomoda en la Mesa del Parlamento gallego

Ethel Vázquez dejará la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade y no formará parte del nuevo gobierno que conforme Alfonso Rueda. Es el primer cambio que se anuncia y que saca de la Xunta a la conselleira más veterana de la actual composición —al margen de Rueda—. La razón es que el PPdeG la propondrá hoy como secretaria primera de la Mesa del Parlamento en la sesión constitutiva de la Cámara autonómica, en sustitución de Corina Porro, retirada de la política. Esta es la única novedad de las candidaturas avanzadas ayer por los populares gallegos para el órgano de gobierno del Parlamento, que seguirá presidiendo el ourensano Miguel Santalices y en el que continuará como vicepresidenta primera Elena Candia. Por tanto, también queda descartada como posible conselleira la líder del PP de Lugo. Candia ya había avisado que no aceptaría ninguna responsabilidad que le impidiera desarrollar su actividad política en la provincia lucense, algo que el cargo de vicepresidenta primera del Parlamento sí le permite.

Elena Candia. | // XOAN ÁLVAREZ / X. A. Taboada

La salida de la Xunta de Ethel Vázquez es una decisión de Rueda, ya que ella no pidió abandonar el Ejecutivo —según indicaron diversas fuentes—, que, en todo caso, le ha buscado acomodo en la Mesa del Parlamento. “Le propuse que forme parte de la Mesa. Durante años fue una conselleira excepcional, pero, sobre todo, una magnífica compañera. Sé que ahora lo hará tan bien como lo hizo en el Gobierno. Gracias por todos estos años, Ethel, y por los que están por venir”, escribió Alfonso Rueda ayer en la red social X (antes Twitter).

Miguel Santalices. | // MARTA G. BREA / X. A. Taboada

Ethel Vázquez es la conselleira más veterana de la Xunta —sin contar al presidente—, pues accedió al cargo en junio de 2014. Su salida no sorprendió, siempre figuró en las quinielas de bajas que hacían en el PPdeG, especialmente los alcaldes. Este es el primer cambio que lleva a cabo en su equipo Alfonso Rueda tras la renuncia de Feijóo para presidir el PP nacional, dado que las únicas modificaciones hasta el momento se produjeron después de que Feijóo incluyese en las listas al Congreso a Francisco Conde y a Rosa Quintana.

Renovación limitada

Antes de las elecciones, Rueda decidió incluir a todos sus conselleiros en las listas para que los ciudadanos “evaluaran” su gestión. Los resultados del 18-F, dijo a posteriori, avalaban su Gabinete y avanzó que sería continuista, que “nadie” debía esperar “un quebrantamiento total” del anterior Gobierno y que estaba reflexionando si creaba una nueva consellería, pero sin romper los esquemas de las últimas legislaturas.

Fuentes del PP sostienen que una modificación posible sería desgajar el área de Cultura de Educación y darle categoría de consellería. Para este puesto estaría bien colocado Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística, sobre todo después de que Rueda confiara en él para coordinar el programa electoral del PPdeG.

Román Rodríguez, que heredaría la condición de conselleiro más veterano y es un peso pesado de la Xunta, seguiría al frente de Educación. Tiene buena relación con los rectores y en precampaña logró firmar con tres sindicatos un “acuerdo histórico” para reducir la ratio de alumnos por aula y recortar el horario lectivo. Feijóo en el pasado también separó Educación y Cultura.

Las mismas fuentes del PP no descartan que otro conselleiro sustituya a Ethel Vázquez, en la cartera de Infraestructuras. Aun así Rueda tendría que buscar una cara nueva para ocupar el departamento que quedase vacante. En todo caso debería ser mujer para cumplir con la ley de paridad. Dirigentes del PPdeG dan por hecho que al final la renovación será de alcance limitado. Tampoco descartan una redistribución de competencias entre consellerías.

Rueda sondeó a Elena Candia, presidenta provincial del PP de Lugo, pero ella no ha dejado de repetir que su prioridad estaba en Lugo y el propio Rueda reconoció alguna vez que Candia podía estar donde quisiera, pero que había optado por quedarse en su provincia. Ayer no fue una excepción. “Quiero dar las gracias al presidente Alfonso Rueda y a mi partido por permitirme continuar como vicepresidenta del Parlamento. Agradecida de las propuestas fruto de las conversaciones mantenidas. Siempre dije que solo aceptaría proyectos que me permitieran continuar con mis compromisos con Lugo”, contó Elena Candia en la red social X.

En todo caso, seguir en la Mesa del Parlamento —donde lleva desde mayo de 2022— es un reconocimiento para su trabajo en la provincia, donde los populares obtuvieron el mejor porcentaje de voto de toda Galicia, con el 53,4% en las elecciones del 18-F.

Y otra legislatura más, Miguel Santalices repetirá como presidente de la Cámara gallega, puesto que ya ostentó en las dos últimas legislaturas (X y XI) y también en el último tramo de la IX, desde el 26 de enero de 2016. Santalices es el diputado más veterano con asiento en el hemiciclo gallego, donde entró en 1997. En enero de 2016 se puso al frente de la Mesa del Parlamento de Galicia en sustitución de la pontevedresa Pilar Rojo, quien dejó la Cámara autonómica para incorporarse al Congreso de los Diputados.