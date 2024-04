Narcolanchas localizadas en Ribeira propician la caída de una estructura logística en Arousa

Moldes que podrían servir para la elaboración de narcolanchas y un camión para transportarlas fueron incautados ayer en una finca de San Miguel de Deiro, Vilanova de Arousa, por agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en el marco de una nueva operación contra las mafias del narcotráfico. En esta ocasión, la operación fue mucho más amplia, ya que abarcó varios municipios en las provincias de A Coruña y Pontevedra, con una docena de registros y una decena de detenidos. Entre esos detenidos habría, al menos un vilanovés, pero también individuos que, en el pasado estuvieron relacionados con Sito Miñanco, como es el caso del ribeirense Francisco Javier P.R. (que no pudo ser localizado ayer por la Policía) y del sonense José Manuel F., al que se le registró la vivienda en Noia y el cerquero del que es propietario y que tiene como puerto base Portosín. Los dos han sido investigados en varias operaciones, por lo que no sorprende su detención.

En el caso de Vilanova, los registros se efectuaron en una zona conocida como O Monte, donde se localizaron al menos un par de moldes, a lo que se sumaría un detenido perteneciente a una familia conocida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La zona de O Monte se encuentra muy próxima al mar y no es muy transitada, lo que permitiría la construcción de las narcolanchas y su botadura al mar sin testigos molestos. No es la primera vez que la Policía golpea la logística de los narcos en la comarca de O Salnés, yendo contra las naves en las que se construyen y se refugian las narcolanchas, embarcaciones cuyo utilización y propiedad no está permitida y siendo considerada como un delito de contrabando.

La instrucción de la causa la realiza el juzgado número 5 de Vigo, y aunque se encuentra bajo secreto de sumario, algunas fuentes apuntan a que las detenciones estarían relacionadas con la aparición de dos narcolanchas en febrero de 2023 en las playas de Ribeira. Esa aparición fue la que permitió tirar del hilo hasta conseguir dar con esta organización, con ramificaciones en municipios como Vilanova, Ribeira, Noia, A Estrada, Sanxenxo y Bertamiráns. La investigación de los agentes continúa abierta y no se descarta que el número de detenidos pueda incrementarse en los próximos días, con algún vecino más de la comarca de O Salnés.