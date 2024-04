Los ayuntamientos gallegos tienen reserva de suelo para construir 286.000 nuevas viviendas

El Gobierno desea que constructores y promotores privados aceleren la construcción de vivienda para dar respuesta a una de las necesidades más acuciantes de la actualidad e intentar frenar la escalada de precios, tanto de venta como de alquiler. Para dar este impulso, el presidente, Pedro Sánchez, se reunió el jueves con el sector inmobiliario y entre las iniciativas que se pusieron sobre la mesa figura modificar la normativa para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, reduciendo en medio año los plazos de ejecución, y, a su vez, facilitar una mayor financiación al sector. En Galicia, espacio para edificar hay y de sobra, dado que los planes municipales reservaron, sobre todo en los años noventa y primera década de este siglo, grandes áreas para desarrollos urbanísticos. Tanto que el Ministerio de Vivienda calcula que el planeamiento aprobado en la comunidad autónoma permite la construcción de 286.000 viviendas más.

El informe recoge los datos de 256 ayuntamientos gallegos que en su conjunto albergan a más del 90% de la población y para sacar los números solo se utilizan los suelos calificados como urbanos no consolidados y urbanizable delimitado, es decir, aquellos que se incorporarán a la malla urbana o en los que ya existe una programación detallada o ya se iniciaron obras previas de acondicionamiento, con lo que la construcción de viviendas se podría iniciar sin demasiadas demoras. Evidentemente no se van a levantar todas estas edificaciones, pero la radiografía del Gobierno da una idea de la capacidad inmobiliaria que recoge el planeamiento urbanístico municipal, aunque algunos —como en los casos de Vigo y Ourense estén suspendidos de aplicación.

Estos datos se plasman en un anuario, con información de toda España, que resulta de “especial importancia” para el ministerio porque le permite, mediante el uso de un sistema homogéneo, realizar previsiones de crecimiento de la superficie urbana y de las transformaciones que sufrirá el territorio en un futuro inmediato.

La mayor reserva de vivienda corresponde a la provincia de A Coruña, con 143.500 “previstas”, la mitad de todas las programadas en la comunidad autónoma. Le sigue la de Pontevedra, con 53.700 y tras ellas figuran Lugo, con 46.000, y Ourense, con 43.000.

Pero también está claro que las previsiones municipales no tienen por qué coincidir con las necesidades reales de la población. De hecho, casi todos los concellos tienen suelo preparado para edificar aunque no haya demanda, como pasa en números ayuntamientos del rural. La programación aprobada en su momento no guarda relación con la dinámica demográfica del territorio, que lleva décadas en declive y concentrándose la población en la franja atlántica de la comunidad y, singularmente, en las ciu dades. Y otro elemento a tener en cuenta es que el solar ocupe una buena ubicación o que se adecue a las preferencias del ciudadano.

Lo que va a hacer el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, es reformar una normativa para facilitar la financiación a los promotores sin tener que esperar a que la licencia de obras sea definitiva, lo que acordará el procedimiento unos seis meses.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, sostuvo ayer en Santiago que las empresas y los empresarios son la “solución” para el problema de la vivienda en España.

“El tema de la vivienda es un tema muy importante en nuestro país y nosotros, como no podía ser de otra manera, y las empresas, creo que somos la solución”. “Las empresas, en este caso constructoras, promotoras, etcétera, somos la solución”, afirma Garamendi. “Y vamos a ver en qué se centra todo lo que hoy por hoy se está planteando”, agregó, en relación a la reunión mantenida el jueves con el Gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo