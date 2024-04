“Tenemos que cambiar el ritmo rehabilitador y aprovechar los fondos Next Generation”

¿Por qué hay tantos edificios en Galicia que suspenden en eficiencia energética?

El parque inmobiliario de España es el más envejecido e ineficiente de Europa, pero de lejos. De hecho, más del 50% de las viviendas son anteriores a 1980 y eso significa que no están aisladas en absoluto, porque la primera normativa es del año 79. Además hay un 72% que son anteriores al Código Técnico de Edificación del año 2006, lo cual significa que tienen aislamiento, pero precario. A esto se suma que no tenemos una cultura de la rehabilitación, de la conservación de nuestros edificios.

La UE obliga a reformas para cumplir unos mínimos de eficiencia energética a partir del año 2030. ¿Será factible cumplir estos plazos?

Falta que transpongan a España esa directiva de la UE, pero sí que es factible. El problema es que nosotros antes estábamos rehabilitando diez veces menos que la media de los países vecinos como Francia, Italia, Alemania... Así que tenemos que cambiar el ritmo de rehabilitación. Solo hay que planificarse, de aquí al 2030 hay que rehabilitar en España 1,2 millones de viviendas. Empezamos con 30.000 viviendas rehabilitadas en 2021 y tenemos que acabar a un ritmo de 300.000 viviendas en 2030.

¿Y en Galicia también hay que incrementar el ritmo rehabilitador?

Aquí estábamos rehabilitando unas 1.300 viviendas al año, pero es cierto que en 2023 ya hemos superado las 1.500 anuales y tendríamos que seguir creciendo. De hecho, en 2024 yo creo que se va a pegar un salto poderoso. Es decir, se está notando el impacto de los fondos Next Generation, nos han espabilado un poco.

Pero rehabilitar tiene un coste que no todo el mundo puede asumir...

Es así. No todo el mundo puede asumirlo y a veces vivimos en una cultura en la que pensamos que si una casa tiene humedad o hace frío, nos aguantamos, y si se escucha ruido pues hay que jorobarse. Pero no es lógico, porque invertir en rehabilitación es invertir en salud. De lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, rehabilitar es invertir. Al rehabilita un edificio lo revalorizamos. Es más, probablemente los edificios que no estén rehabilitados en el futuro serán activos tóxicos. Y ahora es el momento propicio de hacerlo porque hay ayudas y hay que aprovecharlas.

¿Y son suficientes estas ayudas?

Los fondos Next Generation te dan más porcentaje sobre el coste de rehabilitación cuanto más ahorro energético generas. Te pueden pagar hasta el 80 por ciento. Y del 20 por ciento restante tienes desgravaciones fiscales que te pueden llegar a devolver el 60 por ciento. Y luego hay que calcular lo que te ahorras en consumo energético y mantenimiento en el futuro, de manera que al final la rehabilitación te puede salir a coste cero.

