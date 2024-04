El Sergas dependerá de la secretaría xeral de Sanidade para “una mejor coordinación”

El nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha decidido colocar al Sergas bajo el control del secretario general de la Consellería de Sanidade para “mejorar la coordinación entre la Consellería y el Servizo Galego de Saúde”. Hasta ahora, el máximo responsable del Sergas, con más de 40.000 trabajadores, era el gerente y reportaba directamente al conselleiro. En esta nueva etapa, el gerente, que tendrá consideración de alto cargo pero rebaja su rango a director general, pasa a estar “bajo la dependencia del secretario xeral técnico de la Consellería”.

Esta novedad se confirmó ayer con la publicación en el Diario Oficial de Galicia del decreto que fija la estructura orgánica de las Consellerías, tras la reordenación de competencias entre departamentos decidida por Alfonso Rueda tras las elecciones de febrero.

Esta decisión ha suscitado confusión, expectación e inquietud en el Sergas porque desde el traspaso de las competencias de Sanidad a la Xunta hace 35 años este organismo autónomo funcionaba precisamente como un ente independiente, cuyo máximo responsable, el gerente, despachaba directamente con el conselleiro. “El secretario xeral de Sanidade hasta ahora no pintaba nada en el Sergas, velaba por el correcto funcionamiento de la gestión administrativa y económica de la Consellería, pero no se metía en el Sergas”, explicaban ayer fuentes de la Xunta. “Queremos integrar las dos culturas, que no funcionen como entes paralelos”, explican desde la Xunta. “No se trata de una invasión”, aclaran.

“A ver cómo lo hacen y a quién eligen para las nuevas responsabilidades, lo cierto es que ahora el secretario xeral tendrá más poder y más responsabilidad”, valoran los sindicatos. “

Tradicionalmente, la Consellería se encargaba de la planificación y el diseño de políticas sanitarias y el Sergas, de prestar la atención sanitaria a los ciudadanos. Y el Sergas, con 5.046 millones de presupuesto de los 5.190 que maneja la Sanidad gallega, tenía a un gerente que tenía como superior al conselleiro, no al secretario xeral.

El decreto publicado ayer también ha permitido saber que tanto el Consejo de Dirección como el Comité Ejecutivo del Sergas estará integrado por el conselleiro que ejercerá de presidente y el secretario general técnico de la Consellería que será el vicepresidente, mientras que el gerente del Sergas será un miembro más.

Ayer se supo como queda la estructura de la Consellería de Sanidade, pero falta por saber los nombres del equipo de Gómez Caamaño. Fuentes sanitarias dan por hecho una gran renovación de caras, especialmente en las puestos de dirección del Sergas. “Quedarán pocos”, apuntan. El Consello de la Xunta del próximo lunes podría ser el momento para desvelar hasta dónde llegan los cambios.

Por otra parte, la Xunta ha decidido que los jefes territoriales de las consellerías pasen a denominarse delegados territoriales y se rebajan los criterios de acceso para ocupar el puesto.

Deben ser funcionarios de carrera del grupo A1 o A2, pero también podrán ser elegidos “atendiendo a criterios de competencia profesional o experiencia, personas que reúnan los requisitos que en cada caso se consideren adecuados para el desarrollo de la función”. La Xunta alega que había dificultados para cubrir estos puestos, y los sindicatos advierten de que se abre una puesta a “colocar a los amigos”.

