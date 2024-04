Los cibernautas en peligro crecen un 36% en un año: suman 78.400 más en Galicia

Una televisión inteligente mal configurada —algunos modelos vienen con la misma contraseña de serie, advierten los expertos—, o aparatos de domótica en los que se comparte la misma cuenta y esta no se cierra... Y solo por citar un par de ejemplos. La lista de dispositivos vulnerables a ciberataques es hoy tan larga como el sinfín de argucias que usan con software maliciosos para acceder a ellos. Y la expansión tecnológica en Galicia no es ajena a este fenómeno. El número de usuarios de aparatos inteligentes en peligro ha crecido un 36% en solo un año.

Los dispositivos considerados “vulnerables” crecieron en solo un año en 78.400 más en Galicia. Así lo desvela el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) —entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública— en su Balance de Ciberseguridad de 2023, en el que se refleja también un incremento del 24% de los incidentes que ha detectado en general con respecto al año anterior y cuya casuística va desde contenidos abusivos como pornografía infantil, a delitos de odio o ciberacoso a menores.

En concreto el Incibe ha detectado en Galicia 295.000 “dispositivos vulnerables”, con A Coruña a la cabeza (132.025 equipos sin la seguridad adecuada) y seguida de Pontevedra (con 92.335), frente a los 216.920 se habían detectado en el año anterior. ¿Qué considera el Incibe dispositivos vulnerables? Pues bien, lo constituyen o bien puntos de conexión a internet que han sido detectados como expuestos, comprometidos o que pueden estar afectados por algún software malicioso, también aquellos mal configurados o expuestos en internet de forma no deseada). En este cómputo gallego entrarían también 29.324 dispositivos en Ourense y 41.618 en Lugo.

En el mapa nacional, las provincias con más vulnerabilidades detectadas fueron Madrid (862.772), Barcelona (547.727) y Valencia (218.083). Eso sí, esa estadística pone de relieve los más de cien mil equipos en riesgo de A Coruña, que registró un importante aumento en solo un año, puesto que tenía 86.485 dispositivos vulnerables detectados en 2022. También hubo un salto en Pontevedra, al pasar de 66.490 a los 92.335 dispositivos vulnerables actualmente detectados por el Incibe.

Además, el balance sitúa una alerta roja en Lugo y Ourense por la falta de empresas (menos de diez) de ciberseguridad registradas en el catálogo de Incibe. Sobre esta particularidad, comenta su visión personal el presidente del Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG), Fernando Suárez. Llama la atención sobre el hecho de que en Ourense, donde se asienta la Escuela superior de Enxeñaría Informática, el dato de empresas especializadas sea tan bajo. De todos modos, llama la atención sobre la importante labor del Incibe, también en formación gratuita.

“Es preocupante, en número y sobre todo en crecimiento”, comenta al conocer los datos del balance. “Es cierto que cada vez usamos más dispositivos de todo tipo, ya no sólo teléfonos, sino aparatos inteligentes en el hogar”, expone. En fin, todo lo que se conoce como domótica. Y estos, “son vulnerables por varios motivos: o bien porque están mal configurados o porque han estado afectados por algún software malicioso”. “Aún no somos conscientes del impacto que pueden tener para nuestras vidas por ejemplo, una televisión con una cámara que puede grabar imágenes nuestras o extraer información vulnerable acerca de nosotros. A pesar de los esfuerzos del Incibe, aún vemos que no se ha formado la gente necesaria: 17.000 personas no es una cifra tan elevada”, asegura Suárez. Asimismo, pone el foco en el tipo de cursos contra ciberataques que se reciben: “la formación debería de ser continua, no recibir solo un curso en la vida”, expone.

Los ciberdelincuentes cada vez están más organizados, mientras las empresas y los particulares no lo están tanto”, completa. El año pasado también se registraron 1.673 incidentes referentes a universidades, instituciones sanitarias y otras entidades de la RedIRIS, la red española para la interconexión de los recursos informáticos de las universidades y centros de investigación.

En lo que respecta a los datos más generales, se pone de manifiesto que tres de cada 10 incidentes son fraude online, gestionando en total 28.258 de estas problemáticas durante 2023. El phishing (suplantación de identidad a través de correo electrónico) continúa siendo protagonista alcanzando la cifra de 14.261 incidentes.

Durante 2023, el Incibe clausuró más de 310 tiendas online fraudulentas y gestionó más de 26.200 incidentes afectados por virus informáticos u otros software maliciosos, de los cuales 621 son secuestros digitales donde los ciberdelincuentes bloquean el acceso a los archivos o sistemas, pidiendo dinero para devolvérselos a las víctimas.

En cuanto a las consultas y problemas más frecuentes en el Incibe, cabe destacar que un 12% de los usuarios en España consultan la línea de ayuda en relación a algún tipo de suplantación de identidad digital; un 11% de las consultas de menores han solicitado ayuda y asesoramiento sobre casos de ciberacoso; 3 de cada 10 usuarios han recibido algún intento de phishing, más de 5.300 personas han necesitado asesoramiento debido a compras fraudulentas en Internet; más de 4.100 usuarios han trasladado sus dudas sobre fraudes de mensajería instantánea; y un 19% de las empresas han contactado para reportar correos que reciben como phishing. Además, se han reportado 645 casos de contenidos inadecuados relacionados con abuso sexual infantil a través de nuestra hotline; y un 4,1% de las consultas se han referido a los peligros del acceso a estos contenidos, como comunidades peligrosas, fomento del odio y violencia, o acciones perjudiciales para la salud. En relación a los incidentes que afectaron a la ciudadanía y a las empresas, alrededor de 9.000 ataques en España inutilizaron los dispositivos, como equipos o teléfonos móviles, pero también se reportaron unos 28.000 casos de fraude.

