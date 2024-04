El miedo a las multas sitúa en máximos las fianzas de alquileres custodiadas por la Xunta

El miedo a multas de 300 a 3.000 euros, aunque nunca duplicando el coste mensual del alquiler, el cada vez mayor conocimiento de la obligación legal y el bum de los arrendamientos durante los últimos años han disparado a su récord histórico el número de fianzas custodiadas por la Xunta. En la actualidad, superan los 280.000, 12.665 más que hace un año, lo que supone un incremento cercano al 5%.

Esos avales suman una cantidad de 188 millones de euros, de los 87,8 corresponden a 216.333 fianzas relativas a vivienda habitual, mientras que el resto se distribuyen en categorías como oficinas, bajos comerciales, naves, etc.

El bipartito PSdeG-BNG impuso en 2008 la obligación de que la fianza —habitualmente de una mensualidad— financiada por quien alquilaba un inmueble fuese depositada en las oficinas del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), dependiente ahora de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas. De esa manera, se pretende “ofrecer una garantía tanto al propietario como al inquilino” y evitar no solo abusos, como no devolver esas señales a este último, sino también luchar contra el mercado negro del arrendamiento.

Los datos evidencian la normalización de esta costumbre —las propias inmobiliarias informan a los dueños de esa obligación—, pero también el freno del mercado de alquiler debido a la falta de oferta y los altos precios. El bum del arrendamiento de los últimos años, vinculado al incremento de las hipotecas, ha dejado en Galicia el porcentaje más bajo de gallegos que residen en viviendas en propiedad, con un 77%. Pero ahora, la de pisos disponibles para arrendamiento cae a un mínimo de 2.250 inmuebles, un 20% menos que hace tan solo mes y medio y la sexta parte de los datos de 2000, según la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).

El crecimiento de las fianzas depositadas ante el IGVS creció un 60% el año pasado, pasando de 168.157 a comienzos de 2022 a las 267.713 de abril de 2023, según datos de la Xunta. En los últimos doce meses, sin embargo, ese aumento se ha contraído al alcanzar apenas el 4,7% y situar la cifra total en 280.378. “La fianza se deposita una única vez por cada contrato. Al vencimiento, el propietario tiene que pedir al IGVS la devolución de la fianza acreditando el fin del contrato. Cuando vuelva a alquilar la vivienda, deberá depositar la nueva fianza”, explican desde el Ejecutivo autonómico.

Además, la Xunta dispone de una herramienta legal que le permite utilizar hasta el 70% de los fondos entregados para otros fines, garantizando siempre la devolución de los depósitos.

Doscientos propietarios sancionados en un año con una media de 530 euros cada uno

Durante el año pasado, un total de 199 propietarios fueron sancionados por no depositar en el IGVS la fianza de sus alquileres, con unos castigos que sumaron 105.109 euros, lo que supone una media de 528 por caso. Se trata de 28 multas más que un año antes. De ellas, 119 correspondieron a la provincia de A Coruña, 63 a la de Pontevedra, 10 a Ourense y 7 a Lugo. Por provincias, sumaron 58.980 euros en A Coruña, 37.233 en Pontevedra, 5.668 en Ourense y 3.228 en Lugo. Además, se abrieron 76, 51, 10 y 6 expedientes respectivamente que todavía no se han resuelto, hasta sumar 143 casos, según la Consellería de Vivenda. Los precios de los arrendamientos no han dejado de subir a gran ritmo. En las dos grandes ciudades, el arrendamiento medio ya supera los 600 euros, alcanzando los 656 en A Coruña y los 624 en Vigo, según el Observatorio da Vivenda, cifras a las que siguen los 595 de Pontevedra, los 575 de Santiago, los 486 de Ourense, los 472 de Lugo y los 466 de Ferrol. La media autonómica es de 524 euros mensuales, un 44% más que hace una década, según el Observatorio da Vivenda.

