Tráfico, en alerta por los peatones y motoristas arrollados: son casi el 40% de las víctimas

Son los más vulnerables en carretera. Su desprotección hace que el impacto con un vehículo tenga consecuencias nefastas y en una comunidad como la gallega, con miles de kilómetros de travesías que obligan a realizar trayectos diarios a pie de carretera para ir a comprar el pan, tomar algo en el bar del pueblo, dar un paseo, ir a la casa de los vecinos o acudir a misa, se hacen más peligrosos sus desplazamientos. Ya sea a pie, en bicicleta o en moto. Peatones, ciclistas y motoristas conforman el colectivo de usuarios vulnerables, al que la DGT enfoca cada vez más campañas de sensibilización ya que aún no se ha logrado contener su accidentalidad.

Las alarmas siguen activadas en Tráfico y la Guardia Civil. Los datos de siniestralidad mortal en vías interurbanas de Galicia de 2023 revelan que el 36% de los fallecidos fueron usuarios vulnerables. Un porcentaje que el año anterior fue 7 puntos superior, del 43%. En los primeros cuatro meses de 2024, de las 37 víctimas mortales en las carreteras de la comunidad, siete fueron peatones, seis motoristas y un conductor de ciclomotor. En total 14, lo que supone un 38% de fallecidos vulnerables en accidentes de tráfico, según datos de la Delegación de Gobierno. Para tratar de concienciar a peatones, ciclistas y motoristas sobre su condición de vulnerabilidad, así como sensibilizar al resto de conductores de la elevada exposición que tienen al riesgo, la DGT activará desde hoy y hasta el domingo una campaña específica en las carreteras convencionales de Galicia, las vías más peligrosas para estos usuarios.

Y es que Galicia lleva años marcada en rojo en los mapas de Tráfico por la elevada tasa de peatones muertos. Si en España se queda por debajo del 10%, en la comunidad gallega roza el 20%. La mayoría de los peatones fallecen están llegando al otro lado de la calzada. No irrumpen de manera repentina, como sí suele pasar en las ciudad, sino que cruzan cuando no ven a ningún vehículo. Pero sus movimientos son lentos y no les da tiempo a llegar al otro lado, el conductor no los ve y de repente de topa en medio sin poder hacer nada para evitar el atropello.

Con una comunidad cada vez más envejecida, las campañas de concienciación sobre el uso de prendas reflectantes se centran en el colectivo de más de 65 años. Las autoridades de Tráfico alertan de la cada vez más elevada edad de los peatones fallecidos en la comunidad: por encima de los 80 años.

Durante la campaña que arranca hoy, los agentes de la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico entregarán dispositivos reflectantes a los usuarios vulnerables para que se hagan visibles en carretera ante la proximidad de conductores, que bien por las condiciones climatológicas o la franja horaria no aprecian su presencia en la calzada.

A los ciclistas y motoristas, les recordarán la obligación de usar los sistemas de protección específicos como el casco así como la indumentaria adecuada y la importancia de cumplir y respetar las normas que les afectan.

Otros de los objetivos de la campaña es sensibilizar a los conductores sobre la elevada exposición al riesgo de los usuarios vulnerables. De ahí, la necesidad de que de que mantengan un nivel de alerta constante ante su presencia en la vía. ¿Cómo debe actuar un conductor ante la posible presencia de un usuario vulnerable en su trayecto? Se deberá extremar la precaución en los cruces y giros, mirar por los espejos retrovisores con frecuencia, usar las señales intermitentes de señalización y respetar la distancia lateral de un metro y medio para adelantar a un ciclista o peatón que también esté usando la calzada.

