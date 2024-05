José Campos ofrece “un gran pacto por el gallego” y la oposición le exige “concreción”

“Un gran pacto por la lengua gallega” ahora que se cumplen 20 años de la aprobación del Plan de Normalización Lingüística para “seguir impulsando y prestigiando el uso de gallego en todos los contextos de la sociedad”. Esta fue la oferta que lanzó ayer el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José Campos, a la oposición, en el pleno del Parlamento, donde compareció a iniciativa propia para desgranar su hoja de ruta como conselleiro.

La oferta no tuvo credibilidad para la oposición, que exigió “concreción” al conselleiro. “En el BNG no somos sectarios, estamos a favor del gallego, la cultura gallega y la juventud, concrete que quiere hacer, porque hemos traído a la Cámara innumerables pactos por la lengua y el PP siempre los ha tumbado”, lamentó la diputada nacionalista Mercedes Queixas.

Pactos incumplidos

La parlamentaria socialista Silvia Longueira también dudó de las intenciones del nuevo conselleiro. Lamentó que oferte pactos, cuando los ya aprobados se incumplen. “No hace falta inventar nada, llega con cumplir lo existente”, aseveró.

El conselleiro no se desanimó, y aseguró que en los próximos cuatro años “no” se “cansará” de “tender la mano, de buscar acuerdos, hablar y negociar”. También aseveró que la creación por primera vez de una consellería que lleva en su nombre Lengua demuestra “el compromiso de Alfonso Rueda con el gallego y la cultura”.

Pese al discurso de Campos, la oposición mantuvo su escepticismo, sobre todo por negar que los niños que llegan al colegio hablando gallego se van del instituto hablando castellano. La política del PP es “lingüicida y la escuela es desgalleguizadora”, denunció Queizán.

Campos lanzó otra petición a la oposición. Les pidió su apoyo para “alcanzar la necesaria financiación de 15 millones por medio del Perte de la Nueva Economía de las Lenguas del Ministerio de Economía”. El conselleiro avanzó un plan estratégico de la cultura gallega con el horizonte en 2030, un plan de modernización de infraestructuras culturales públicas, un plan de digitalización del patrimonio cultural gallego y un plan de dinamización cultural joven. Además se comprometió a reducir la edad media de emancipación de los jóvenes gallegos hasta los 28 años, cuando ahora es a los 30,3 años.

El PP tumba la investigación sobre contratos del COVID

La mayoría absoluta del PPdeG en la Cámara autonómica rechazó la creación de una comisión de investigación sobre la contratación de emergencia durante la pandemia por parte de la Xunta. La propuesta era del BNG, que se agarra a las “dudas de legalidad y sobre la gestión de recursos públicos” evidenciadas por el Consello de Contas en sus informes de fiscalización. Para los populares, no es suficiente. Los nacionalistas gallegos tenían el apoyo de Democracia Ourensana. Alberto Pazos, portavoz del PPdeG, fue contundente en su negativa. Aseveró que no hay ni un solo motivo para cuestionar la legalidad de los contratos y que el BNG “delira” y solo quiere “enlodar la política gallega”. Expuso que si Contas hubiera detectado supuestas ilegalidades podía haberlas trasladado la Fiscalía, lo que no ha hecho. Patricia Iglesias, diputada socialista y antes letrada mayor del Consello de Contas, coincidió con el BNG en que los contratos “no fueron transparentes y hubo muchas ineficiencias e irregularidades”.