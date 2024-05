Aseguradoras, mutuas y pacientes adeudan al Sergas más de 150 millones de euros

Aseguradoras, mutuas y pacientes arrastran una deuda con el Sergas que supera los 150 millones de euros. Se trata de impagos que se corresponden con ejercicios presupuestarios ya cerrados y, por lo tanto, que ya tienen cierta antigüedad por lo que su recuperación es difícil. De hecho, en 2022, último año fiscalizado por el Consello de Contas, solo se logró recaudar en torno a un seis por ciento de estos derechos pendientes de cobro.

Pero, ¿de dónde sale esta deuda? Cuando se registra un siniestro de tráfico, un accidente en el puesto de trabajo o en una competición deportiva son las aseguradoras o las mutuas las que deben hacerse cargo de los costes de la atención sanitaria, aunque el paciente sea atendido en la sanidad pública. En ese caso, el Sergas reclama el pago de la factura a estas compañías. También hay extranjeros sin derecho a cobertura sanitaria que deben abonar los gastos de su bolsillo o bien deben ser sus países de origen los que cubran la asistencia en aquellos casos en los que exista un convenio sanitario con España.

Desde hace años la Xunta intenta mejorar la gestión de estos impagos para reducir la deuda. Así, trata de identificar a la aseguradora o mutua que está obligada al pago, pero si no lo logra debe ser el enfermo quien se haga cargo. El paciente está, de hecho, obligado a facilitar los datos de su compañía aseguradora y a no entorpecer al Sergas la identificación y localización de la misma para poder pasarle la factura.

En el informe de fiscalización del Sergas correspondiente al año 2022, el Consello de Contas pone cifra a esta deuda, que se corresponde con los “derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados”: 152,9 millones de euros. Algo más de 110 millones se corresponden con impagos de particulares y deudores varios. Hay otros 16,2 millones de euros de accidentes de tráfico y 23,4 millones de mutuas por accidentes laborales.

Contas recrimina al Sergas que no informe sobre el año de origen de estos impagos. Aún así, el órgano fiscalizador constata “la existencia de saldos de considerable antigüedad, de dudoso cobro, que alteran el fiel reflejo de los derechos pendientes de cobro”. Este órgano recuerda que estarán prescritos todos aquellos derechos con una antigüedad superior a 5 años.

El porcentaje de recaudación de esta deuda es además “muy escaso”. Así, de los impagos procedentes de particulares en 2022 solo se recuperaron 3,4 millones de euros, es decir, el 3 por ciento. Esto provoca, según Contas, que se vayan acumulando los saldos pendientes de cobro.

Respecto a los accidentes de tráfico el Sergas solo recaudó un 11 por ciento de los derechos pendientes de cobro: menos de 2 millones ingresados.

Y, por último, el porcentaje de cobro sobre la deuda relacionada con los accidentes laborales se limitó en 2022 al 12%. “Si bien es un porcentaje un poco más elevado que los anteriores conceptos analizados, sigue muy lejos de ser un indicador satisfactorio”, advierte Contas, que alude a las “incertidumbres” sobre los saldos de dudoso cobro.

Esta deuda de más de 150 millones de euros varía mucho, sin embargo, de un área sanitaria a otra. Así, más de la mitad de los impagos se concentran en Santiago (45,9 millones de euros) y en A Coruña (40,4 millones). En el área sanitaria de Pontevedra los derechos pendientes de cobro ascienden a 17,9 millones de euros (el 11,7 por ciento del total) y en Lugo a 17,1 millones. Por el contrario, las que registran menos impagos son las áreas de Vigo (12,8 millones de euros), Ourense (11,4 millones) y Ferrol (con solo 6,5 millones).

Esta deuda se va acumulando año tras año hasta sumar estos 152 millones de euros debido a que en cada ejercicio el Sergas no factura el cien por cien de lo que le deben las aseguradoras, mutuas y pacientes.

Por ejemplo, en el año 2022, según el Consello de Contas, debía haber recaudado 50,2 millones por la asistencia sanitaria prestada a terceros obligados al pago, pero solo ingresó 38,1 millones de euros. Es decir, quedaron pendientes más de 12 millones que van engrosando la cuenta final de impagos.

Embargos

No siempre es fácil cobrar la deuda. En ocasiones es complejo localizar al paciente sobre todo si este es extranjero. También puede pasar que no se identifica correctamente a la aseguradora que debe afrontar el pago y el usuario tampoco asume el gasto.

Si el Sergas no consigue localizarlos o bien, aún siendo notificados en su domicilio, no pagan, se publica el aviso en el Diario Oficial de Galicia para que ingresen la deuda en periodo voluntario. Si no lo hacen, se inicia la vía de apremio en la que se le aplicarán recargos e incluso se les pueden embargar bienes.

Contas recomienda al Sergas que “regularice y depure” estos derechos pendientes de cobro. Aunque recuerda que no es la primera vez que insta a la Xunta a hacerlo, hasta ahora “no se han adoptado las medidas pertinentes”.

