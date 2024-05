Cuestionan la nacionalidad de la burelesa Paula Jorge porque sus padres son de Cabo Verde: "Acepto que non son galega"

Las redes sociales, en infinidad de casos, no tienen filtro. La libertad que da el anonimato hace que muchos usuarios levanten la voz para decir cosas que jamás pronunciarían si tuvieran que personarse. Sin embargo, esa realidad es todavía muy lejana a día de hoy y eso provoca que presenciemos verdaderos esperpentos a diario.

Uno más de estos desagradables episodios se produjo en la cuenta de TikTok de Paula Jorge, @paublackmakeuplover, hace unos días. La influencer, cuyos padres son de Cabo Verde, tuvo que enfrentarse a un seguidor que cuestionó su nacionalidad con un desacertado comentario: "pero teu pai e galego ou tua nai ou son de Caboverde ,,porque non todo vale ehh".

Pese a que la gramática no era el fuerte de este usuario, lo que venía a decir era que si sus padres son de Cabo Verde, ella no podía ser gallego, algo que, como no podía ser de otra forma, enfadó a la tiktoker.

El zasca de @paublackmakeuplover al usuario que cuestionaba su nacionalidad

Tras recibir este mensaje, Paula no pudo evitar sacar toda su 'retranca' al reconocer la autoridad de este usuario para decidir si era gallega o no: "Eu xa vou aceptar que non son galega. Porque mo estás dicindo tú, entonces xa non merece a pena a loita".

La usuaria, de cuya expresión se intuía bastante hartazgo con este tema, concedió al usuario Tulicren toda la potestad incluso para decidir si sus hijos serían gallegos: "Eu nacendo en Burela teño unha parella en Mondoñedo, polo que se algún día temos criansas si van ser galegas, ou non... Non sei. Tulicrén, cando esté parindo mándoche unha mensaxe para saber se as miñas criansas van ser galegas ou non. Claro, como vai ser isto. Facer algo da miña vida sen avisar a Tulicrén".

Le faltó tiempo para señalar las evidentes faltas de ortografía que contenía el mensaje, aunque prefirió dejarlo para otro día: "Outro día falamos desas comas e desas cousas que hai aí que non acabo de entender".