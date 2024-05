“Votar BNG é unha ‘canasta’ triple: a prol de Galicia e do social e en contra da dereita”

Ana Miranda presume, cun amplo sorriso, de ser a única candidata de Vigo ás eleccións europeas do 9 de xuño. É a punta de lanza do BNG e ostenta o número 3 da coalición Agora Repúblicas que a formación galega integra con ERC, EH Bildu e Ara Més. De non lograr tres representantes, a dirixente nacionalista rotaría como eurodeputada en función dos resultados de cada formación da alianza.

Por que debe un votante apostar pola súa candidatura?

Pois porque somos a voz que defende o pobo galego e as cousas de comer, as cousas de vivir, de como moverse, como poden ser a AP-9 ou o Corredor Atlántico, e, sobre todo, porque somos unha voz libre no Parlamento Europeo como vimos demonstrando ao longo destes anos. Poño exemplos: o Corredor, o accidente de Angrois, Altri.... Sempre que pasa algo en Bruselas é da man do BNG: somos o voto útil. Gústame o baloncesto e creo que votar BNG é unha ‘canasta’ triple: votas na defensa de Galiza, votas contra a ultradereita e a dereita e votas polo tema social.

O outro día dicían que votalos a vostedes era votar “polos da casa”. Non son galegos o resto de candidatos de PSdeG ou PPdeG?

Son deputados galegos, non teño ningún problema con iso. A cuestión é que nós non temos que renderlles pleitesía aos partidos en Madrid.

As europeas son uns comicios de circunscrición única, contan os votos de todo o Estado. Teme que a perda de apoios de Esquerra en Cataluña lastre o seu resultado?

Unha circunscricción electoral estatal non sempre é favorable para un partido nacionalista, pero dobramos o voto nas pasadas europeas e imos traballar para ter un gran resultado. A papeleta do BNG é do BNG e faremos unha campaña 100% galega. Aspiramos conseguir ese terceiro escano e imos falar de temas falegos. Pero tamén somos unha candidatura de esquerdas e o voto útil para a esquerda vai estar tamén na nosa candidatura. Escribiume xente de Logroño ou Andalucía dicíndome que conte co seu apoio.

Falaba antes de exercer de dique contra o avance da ultradereita. Parece que Europa foi xirando a gobernos máis conservadores, como Italia ou Portugal. Como cre que afectará iso o 9 de xuño?

A dereita avanza e, desde logo, nós temos que ser unha forza de contención da ultradereita e desa dereita que avala e que branquea a ultradereita, como vemos con Vox e PP, ese dúo dinámico que no Parlamento Europeo se sentaban incluso xuntos cando había debates e que nin me deixaban falar na miña lingua. Teñen un discurso xenófobo e racista, contra os dereitos das mulleres ao aborto, negacionismo climático...

Tamén chocan sobre Palestina.

É unha hipocrisía moi grande da UE, que tiña que rachar relacións diplomáticas con Israel como fixeron Brasil, Colombia ou Sudáfrica ante este xenocidio.

Falemos de cuestións sectoriais. A UE aprobou recentemente a nova Política Agraria Común. Que lle parece?

Temos que cambiar a visión da PAC, que non contempla o elemento territorial e a peculiaridade do reparto da terra en Galiza. Aquí hai un conflito entre o eucalipto e o agro. E o PP está co lobby do eucalipto, como estamos a ver con Altri. E falta un elemento social na PAC para que os agricultores reciban rendas dignas e xustas dacordo á produción e non á propiedade ou ás hectáreas, que é o que está pasando.

E na pesca? Porque o sector vai perdendo mariñeiros e estes quéixanse de menores cotas, de máis trabas burocráticas...

É unha enorme batalla. Galiza é unha nación pesqueira, con 80.000 postos vinculados ao mar. Preocúpame o que lles pase aos traballadores a ás empresas, preocúpame que

Conxemar non se saque de Vigo para Barcelona, por exemplo. O comisario prometeu unha reforma de política pesqueira común e o que fixo é un plan de acción totalmente alonxado da realidade galega. Non somos nin zona altamente dependente da pesca, algo que pedimos desde hai anos.A UE abriu unha investigación sobre a posible ilegalidade da prórroga da concesión da AP-9 autorizada polo Goberno de Aznar. Como cre que rematará ese asunto?

O caso está sendo investigado pola comisión e acabamos de pedir o acceso ao expediente. Creo que vai a ser declarada unha concesión ilegal. Quero ser membro da Comisión de Transportes para o seguimiento deste tema e para que, por fin saiamos, de Vigo e cheguemos a Santiago, coma hoxe, de xeito gratuíto por esa autopista.

“Non vou entrar no marco do insulto do PP, parece que non lles interesan as europeas”

O PP, a través de Paula Prado, insiste en atacar a súa alianza con Bildu, sostendo que un dos seus asesores e agora número 2 da candidatura de Agora Repúblicas foi condenado por terrorismo. Que lle resposta a ela e tamén aos electores?

O PP está moi preocupado de falar de nós. Moléstalles que haxa un voto de casi medio millón de galegos. Está moi preocupado e non fala das europeas, de que deixaron de gastar fondos europeos, non fala de que as mariscadoras estén neste momento sen cobrar... Se queren recorrer a candidatura, que vaian á Xunta Electoral.

Pero Pernando Barrena foi condenado pola relación con ETA...

Un elector galego vai votar por Ana Miranda, nacida en Cuntis e de Vigo. Non vai votar por outra persoa.

Parece que esquiva a pregunta.

Non esquivo as preguntas. Non vou entrar no marco do PP do insulto e da lama. Meus pais ensináronme que non se insulta tampouco ao rival político, veñen dunha aldea, foron clase obreira e nunca lles regalaron bolsos de marca, como a outras. A min tampouco. Que empecen con algo de educación porque a campaña que fixeron nas galegas é de libro de desinformación e estamos pendentes de presentar unha denuncia por infamia. Ao PP parece que lle interesa seguir con temas que están asumidos pola democracia. E non vou entrar a valorar a lista do PP, que tamén moi moitos condenados por corrupción.