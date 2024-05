Galicia bate récord de extranjeros asentados en la comunidad: “Vine para mejorar mi vida”

“Vine aquí para mejorar mi vida. Empecé a conocer gente poco a poco y me encontré con muy buenas personas, que me tratan bien y me echan una mano. Por eso me quiero quedar”. Son palabras de Ibra, un marroquí, ahora afincado en O Grove, que llegó a Galicia en el año 2019. Como él, son miles las historias de extranjeros que han venido a la comunidad para quedarse, una tendencia a la alza en la última década.

La población foránea ha aumentado de manera exponencial en buena parte de la comunidad, si bien, es tras la pandemia cuando, sobre todo las grandes urbes, experimentan un mayor incremento de habitantes procedentes de otros lugares del mapa. Sin ir más lejos, a cierre del pasado año, el 5,16% de los residentes en la comunidad gallega eran extranjeros, el mayor porcentaje desde que se tienen registros. Así lo reflejan los datos facilitados por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que apuntan a un crecimiento de un punto porcentual en tan solo tres años.

Ibra llegó a España sin papeles, aunque hace ya cerca de un año que consiguió regularizar su situación, pero, ¿por qué escogió Galicia como lugar para tratar de tener una mayor calidad de vida?. “Mi hermano vivía aquí ya de manera legal. Yo no sabía el idioma, pero al menos tenía donde quedarme y poder dormir. Al llegar aquí me empadroné, pero no tenía permiso de trabajo, así que empecé a trabajar un día aquí y un día allá sin contratos”, relata. Ahora, casi cinco años después y con los papeles en regla, explica que tiene “un buen trabajo, en el que no se superan las ocho horas”, algo que sí ocurría en todos los empleos que tuvo en B.

Como Ibra, son muchas las personas que han apostado por Galicia como sitio para afincarse, una cifra notablemente superior de las que han optado por irse a otros lugares. Así lo refleja el salado migratorio referido al año 2023, en el que hubo 27.251 inmigrantes más que emigrantes.

Llama la atención la edad media de las personas llegadas a Galicia con una nacionalidad diferente a la española. El IGE la sitúa en los 32,73 años, lo que hace ver que la inmensa mayoría de las personas que deciden residir en la comunidad lo hacen en plena vida laboral. En este sentido, apenas hay diferencias entre hombres y mujeres.

En el lado contrario de la balanza está Melanie, procedente de Lima (Perú) y que ahora reside en la capital gallega, pero que no tiene entre sus planes quedarse en la comunidad a largo plazo. “No tenía ni idea de cómo era Galicia, absolutamente nada, puesto que no tengo familia aquí. Fue una aventura a ciegas”, señala la joven, que acudió a la comunidad para estudiar un máster, una aspiración finalmente frustrada.

Ciudades

En lo relativo a la población extranjera residente en las urbes gallegas, A Coruña lidera el ranking, al proceder el 7,6% de sus habitantes de otros países, lo que supone un alza de 2,2 puntos porcentuales en solo una década . De cerca le siguen Lugo y Ourense, ambas con un 7,5%.

En el caso de Santiago, se sitúa a la par con la ciudad olívica. En estas el 6,4% de los vecinos censados tienen una nacionalidad diferente a la española. Eso sí, es la capital gallega la que experimentó un mayor incremento, puesto que en 2013 suponían el 4,4%.

Pontevedra y Ferrol son las urbes que menos extranjeros acogen, representando el 4,9 y el 4,5% de sus censos respectivamente.

Poblaciones en la fronteras

Que Galicia y Portugal son dos territorios con conexiones históricas, lingüísticas y culturales es más que sabido, si bien hay algunas áreas geográficas de la comunidad en las que esta unión es todavía más patente y se vive día a día. Así las cosas son múltiples los municipios en los que los vecinos cruzan de manera constante de un país a otro y en el que las fronteras son prácticamente invisibles. La provincia de Ourense es el ejemplo más fiel de esta realidad y así lo registran también los censos de sus concellos.

La provincia del interior concentra un mayor porcentaje de población extranjera, ascendiendo hasta el 6,42 del total. Con todo, existe notables diferencias dentro del territorio ourensano. Oímbra, situado al sur de la provincia, contaba con 1.730 habitantes censados en el último registro. De ellos, el 18,1% son extranjeros, es decir, dos de cada diez habitantes no tienen la nacionalidad española, lo que hace patente la multiculturalidad de la localidad.

Este no es el único caso, y es que son muchos los vecinos lusos que han decidido afincarse en las localidades fronterizas. Algo similar ocurre también en A Mezquita o Verín, donde la población residente no española supera el 11% en ambos casos.

