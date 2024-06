Jácome contraataca e invita a PSOE y BNG a desbancar al PP de la Diputación

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, poco ha tardado en pasar al contraataque y tras las declaraciones del presidente de la Diputación y de la gestora del PP provincial, Luis Menor, en las que reconocía que su partido estaba abierto a sentarse a negociar “sin líneas rojas” la propuesta socialista de pactar un posible gobierno alternativo a Jácome en la alcaldía, ahora el regidor ha cursado una invitación a PSOE y BNG para presentar a su vez una moción de censura contra Luis Menor en la Diputación. Jácome, fiel a su estilo, no les envió un escrito oficial, sino que escribió sendos whatsapps a PSOE y BNG en los que los invitaba a negociar “con líneas rojas”, es decir, con condiciones que no adelantó, un gobierno alternativo en la Diputación, donde la mayoría de Gobierno del PP depende del acuerdo firmado el pasado año con Democracia Ourensana, el partido del alcalde y el anterior presidente, Manuel Baltar, que les garantizaba su supervivencia mutua en ambas instituciones.

En un posterior comunicado por parte de DO se explicó que esa alternativa al PP en la Corporación Provincial pasaba por la presentación de una moción de censura. En ese comunicado se reconoce que esta es la respuesta a las declaraciones del PP, que aceptaba abrirse negociar con PSOE y BNG un posible acuerdo para retirar a Jácome del gobierno del Concello y que luego avaló el propio Luis Menor.

Explica además que DO estaría dispuesta a “tratar a 3 bandas” un nuevo rumbo en la Diputación de Ourense, “aunque con líneas rojas”. “Decir como dijo el PSOE esta semana que no debe haber líneas rojas es mentir a los ciudadanos; es casi imposible que no existan condicionantes” se señala. Están dispuestos incluso a negociar “antes o inmediatamente después de las elecciones europeas”.

Los socialistas no han querido dar respuesta oficial, y la única declaración la hacía en tono jocoso durante el pleno de la Diputación Álvaro Vila cuando en otro contexto dijo: “Esta mañana dudé si ponerme la corbata, por si había moción de censura”, señaló.

Por su parte el BNG, que reconoce el hartazgo de que el PSOE y el PP le culpen de que Jácome esté en la alcaldía por no haber secundado los acuerdos de moción en el Concello, envió ayer un comunicado, firmado por los portavoces del Concello y de la Diputación, Luis Seara y Bernardo Varela, en el que calificaba de “humo”, tanto la propuesta de moción del PSOE para eliminar a Jácome, como la de ayer del alcalde, para presentar la moción en la Diputación.

