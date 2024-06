Rueda ve “postureo” en las negociaciones para la moción de censura en Ourense

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, no ve futuro a la moción de censura que propone el PSdeG en Ourense. Rueda percibe “postureo” en dirigentes del BNG y el PSOE sobre una posible moción de censura para intentar desalojar al alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, del partido DO, y no una intención real de “solucionar problemas”.

Rueda aseguró que “las cosas, cuando se quieren hacer, se hacen de otra manera” y no poniendo “líneas rojas” antes de negociar. Aludió a la postura del BNG que ya anunció su intención de no respaldar una eventual moción de censura si supone hacer regidor de la ciudad a un alcalde del PP.