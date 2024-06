Las escuelas infantiles privadas aplicarán los criterios de acceso de las públicas

La Xunta “consolidará” el programa de gratuidad en las escuelas infantiles privadas y de iniciativa social el próximo curso, 2024-25. En total, incluidas las vacantes subvencionadas más las de titularidad pública, tanto de la Administración autonómica como de la local, los progenitores gallegos dispondrán de cerca de 32.000 plazas para que sus hijos de 0 a 3 años reciban en estos centros atención educativa gratuita.

Así lo anunció ayer el mandatario autonómico, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta, que dio luz verde a la inversión de 45,7 millones de fondos autonómicos para financiar una medida en la que, destacó, Galicia fue “pionera” y que beneficia a todas las familias, al margen de su nivel de renta, y con independencia de cuáles sean las “características” de la escuela.

Como novedad, Rueda apuntó que “por primera vez todas las escuelas de iniciativa social y privada aplicarán los mismos criterios de preferencia en el acceso” que las públicas de la Xunta de cara al curso 2025/26. Eso implica priorizar a familias con hermanos en la escuela, hijos de trabajadores del centro y hogares donde ambos padres trabajan o uno si son monoparentales.

No es la única medida relacionada con la Consellería de Política Social que recibió ayer el visto bueno del Consello: también se aprobaron ayudas para incrementar la red de atención temprana en una docena de centros, hasta los 57, y ofrecer atención a unos 15.000 niños y sus familias, tras una inversión de casi 16 millones de euros.

Por lo que respecta a los mayores, la Xunta avanzó la firma durante este mes y el próximo de convenios con una veintena de concellos a los que destinará 18,5 millones de euros para “fortalecer” la red de centros de mayores y que permitirán, entre otros objetivos, la creación o ampliación de 18 nuevas residencias, con 50 “nuevas plazas públicas residenciales”, y 150 vacantes en cuatro centros de día.

Preguntado respecto a la condecoración de la presidenta de Madrid y compañera del PP, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de Argentina, Javier Milei, Rueda indicó que a él no le” gusta que ningún responsable político de otro país venga aquí a decir cosas en contra de las instituciones, incluso de las personas que las están representando”. “Ella sabrá los méritos que pueden concurrir y las razones, pero yo no me puedo meter” porque cada comunidad es “libre”. “Sé lo que haría yo”, aclaró.

Por otra parte, tachó de “postureo” la actitud del BNG sobre una posible moción de censura con PP y PSdeG para desbancar al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, porque es “muy difícil” llevar a “buen término” una negociación si “lo primero que hace es poner líneas rojas y vetos” a un candidato popular. Indicó que si en el Bloque en Ourense “actúan por libre” es la dirección del BNG la que debería “darles un toque” al respecto.

Una facultad de Salud en la universidad privada

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, se reunieron ayer por la tarde con los tres rectores de las universidades del sistema público gallego, Manuel Reigosa (UVigo), Antonio López (USC) y Ricardo Cao (UDC) para evaluar los detalles de la gratuidad de la matrícula de grado, que se aplicará también a las enseñanzas artísticas superiores. Previamente, por la mañana, la Xunta había aprobado ambos decretos de precios públicos en el Consello para que estén vigentes en el próximo curso. En principio, esa matrícula, que en realidad, aclara la Xunta, será bonificada al 99%, por lo que el alumnado deberá abonar el precio “simbólico” de 7,1 euros de media como tasa, se dirige a alumnos de primero. Para mantenerla hay que aprobar desde un mínimo del 65% de asignaturas en carreras de Ciencias, Arquitectura e Ingeniería a un 90% en Artes, Humanidades, Ciencias Sociales y Enseñanzas Artísticas. También la Universidad Internacional de la Empresa (UIE), la universidad privada de Abanca, pasó ayer por el Consello: recibió su permiso para crear la Facultad de Ciencia, Tecnología y Gestión de la Salud, que funcionará como un único centro en sus campus de Vigo y A Coruña. “Las titulaciones que oferte esta facultad”, explicó Rueda, “tendrán ahora que someterse al proceso de verificación previsto” en la normativa y la previsión es que se estrene con el grado de Psicología.