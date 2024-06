El Gobierno sondea cambios legales para prohibir los pisos turísticos en edificios

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avanzó ayer que el Gobierno estudia una posible modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para regular los pisos turísticos como una actividad económica más y dar mayor capacidad de decisión a las comunidades de vecinos para vetar su apertura si lo estiman pertinente. “Las comunidades de propietarios tienen mucho que decir y deben participar en esas decisiones”, declaró en una entrevista en Telecinco.

Argumentó que este camino que valora emprender el Gobierno central es consecuencia de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya se pronunció en dos sentencias en dos vecindarios de Oviedo y San Sebastián el año pasado. En concreto, los magistrados concluyeron que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica, por lo que dio la razón a dos comunidades de propietarios, y ordenaron el cese de la actividad de alquiler turístico en varios pisos.

“A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo”, explicó.

En esta línea, Rodríguez criticó que la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.

Por ello, durante su intervención celebró que las comunidades autónomas estén tomando “cartas en el asunto”, poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2018.

A la hora de valorar esta propuesta, la ministra de Vivienda destacó que “va a beneficiar a la ciudadanía de Barcelona que quiere vivir en su ciudad, que no quiere sea un parque temático y que prioriza el derecho al acceso a la vivienda frente a intereses económicos”.

En Galicia, es el Ayuntamiento de Santiago el que más serio se ha puesto con la regulación de los pisos turísticos, dejando al margen de la legalidad unos 600 que no estaban inscritos en el registro municipal, pese a que sí lo estaban en el de la Xunta. Sin embargo, el Gobierno gallego sostiene que la proliferación de esta modalidad de alojamientos, con casi 24.000 plazas que suponen el 45% de la oferta total de Galicia, no supone de momento un problema en la comunidad autónoma.

No obstante, el sector turístico urge al Gobierno central a tomar cuanto antes una decisión sobre los pisos turísticos en España. “Hay que contener el desmadre que ha habido”, alertó ayer Gabriel Escarrer, presidente de la patronal turística Exceltur y CEO de la hotelera Meliá Hotels International, que además considera que las ecotasas anunciadas por algunas comunidades “no ayudan en absoluto” porque “restan competitividad y no disuaden al turista para volver”.

Durante la presentación de un índice sobre competitividad turística de las comunidades autónomas, Escarrer reclamó al Gobierno central reflexionar de “manera seria” sobre el modelo turístico para el país y legislar a nivel nacional y urge a adoptar medidas inmediatas. “El modelo actual de los pisos turísticos no es el modelo que queremos en España”, resaltó.

En este índice, Galicia parece en undécima posición. En el año 2023 la primera posición la ocupa Madrid seguida de Canarias, País Vasco, Baleares y Andalucía. Las siguientes comunidades en completar la lista son: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias, Cantabria y Galicia. Cierran la lista Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Navarra y Extremadura.

Reforma de cuatro leyes de la Xunta para agilizar el urbanismo

La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, anunció ayer cambios en hasta cuatro normas, incluida la Lei do Solo, para “desburocratizar” y “agilizar” el ordenamiento territorial y el planeamiento urbanístico porque admitió ser consciente de que la falta de vivienda es “un problema de Estado de primer nivel”. En una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento, advirtió de que para este problema “no existen recetas milagrosas a corto plazo”, por lo que puso en valor los planes a medio y largo plazo de la Xunta para duplicar la vivienda pública hasta alcanzar las 8.000 unidades en esta legislatura y construir 20.000 protegidas más allá de ese horizonte. También abogó por un “urbanismo responsable” de la mano de los ayuntamientos, a los que ha pedido implicarse en la vivienda pública, y por hacer cambios legislativos para que la urbanización y rehabilitación de viviendas tengan “plazos razonables” bajo los principios de “la eficiencia y la seguridad jurídica”. Así, avanzó que se harán los ajustes “necesarios” en las Lei do Solo, la Lei de Ordenación do Territorio, la Lei de Vivenda, la Lei de Rehabilitación y las Normas de Habitabilidade, para conseguir un “simplificación administrativa”, que la Xunta ya anunció ayer también para los trámites en la Consellería de Medio Ambiente. La oposición recriminó a la conselleira el “incumplimiento” de promesas en materia de vivienda de los anteriores responsables en esta materia y que sus anuncios actuales son “propaganda”, según la diputada del BNG Alexandra Fernández, quien dijo que se trata de “una serie de ficción política” y un ejemplo de “manipulación pública” para conseguir titulares.

