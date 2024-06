Ni Hawái ni las Bahamas: esta playa está en Galicia y es un paraíso oculto en la ría de Arousa

En los últimos años, el turismo en Galicia ha crecido vertiginosamente. Por ello, en las fechas con mayor demanda, las zonas más famosas de la comunidad se llenan hasta la bandera y son muchos los locales, y no locales, que se alejan de las consideradas mejores playas de Galicia.

Cuando llega el periodo vacacional, lo más habitual es desear tranquilidad, motivo principal que mueve esta decisión. Por suerte, tanto en las aguas bañadas por el Atlántico como por el Cantábrico, en Galicia hay sitios para aburrir, sobre todo en la zona de la Costa da Morte y las Rías Baixas.

La belleza de esta zona es conocida en todo el país, lo que, sumado a sus moderadas temperaturas en verano y su preciada gastronomía, provoca sea uno de los territorios más visitados. Lo mejor de todo, es que siempre queda algún rincón oculto por explorar.

El paraíso secreto de Galicia está en la ría de Arousa

Playa de Barreiriño / TURISMO DE GALICIA

Arena blanca y suave, aguas cristalinas, alejada del bullicio de la ciudad y un chiringuito cerca pero no metido en la arena son las bases generales de las playas de la ría de Arousa, pero ninguna se presenta como un auténtico oasis excepto la de Barreiriño, en O Grove (Pontevedra). Es solitaria, salvaje, virgen, ofrece unas vistas insuperables y ocupa apenas 50 metros de longitud.

No se puede llegar en coche, al menos no hasta la misma costa: se accede a ella después de caminar unos 300 metros atravesando la vegetación, por lo que ya solo la entrada da algunas pistas de su aislamiento y la consecuente paz que otorga. No tiene aparcamiento, ni aseos, sombrillas, duchas, quioscos, hamacas, ni siquiera socorrista. Aunque parezca estar apartada de todo, nada más lejos de la realidad.

La iglesia de San Vicente de O Grove está a 500 metros de distancia. Mientras que la otra playa más cercana, de la Carreiro -mucho más grande, de 325 metros de largo y 25 de ancho-, está a tres minutos andando y a cinco hacia el otro lado, la de Área Grande, también conocida como playa de los franceses y de un tamaño similar a la anterior. Todos los astros se alinean para que la de Barreiriño sea la playa de moda este verano.