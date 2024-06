Los mariscadores de O Burgo exigen ayudas: “Es una situación de desamparo”

Los mariscadores de la ría de O Burgo exigieron, de nuevo, a Xunta y Estado ayudas económicas durante el tiempo que no puedan trabajar en la zona, ya que deben esperar entre 18 y 24 meses a que el marisco alcance la talla comercial. El portavoz de la Cofradía de Mariscadores de A Coruña, Manuel Baldomir, criticó que las obras del dragado están “mal finalizadas” ya que “el 40% del banco marisquero de la zona de la Casa Carnicero desapareció, otra parte no fue dragada y hay cúmulos de piedras donde no deberían estar”.

Señaló, además, que “se tenían que sembrar 460.000 unidades de almeja fina, que es la especie que más dinero deja en la Cofradía, pero solo se sembraron 5.000 unidades”. El patrón mayor de los Pescadores de A Coruña, Javier Mariñas, informó de que a los mariscadores “todavía se les debe el dinero de enero, febrero, marzo y abril del anterior convenio” y “ahora vienen los pagos de Hacienda” por lo que aseguró que “va a haber impagos”. “Es una situación de desamparo”, resumió, y pidió a Xunta y Gobierno que dejen de utilizar a estos profesionales “como rehenes” y pongan una solución.