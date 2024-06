Renace una ruta de peregrinación a Compostela que comienza en A Coruña o Betanzos y confluye en Cerceda

Santiago cuenta con una nueva ruta de peregrinación que discurre íntegramente por la provincia de A Coruña, pasando por localidades de Tordoia, Trazo y Santiago. Recibe el nombre de O Vello Camiño de Santiago, un camino basado en la cartografía antigua, de la que se conservan documentos históricos que certifican su existencia. Tiene dos variantes o itinerarios. Uno parte de Betanzos y el otro sale de la Iglesia de Santiago en la ciudad de A Coruña, aunque los dos confluyen en la parroquia de Rodís (Cerceda) para entrar a la capita gallega por el barrio de Vista Alegre. Cada itinerario se comprende de unos 100 kilómetros, siendo el recorrido en su mayoría por caminos de tierra y entre aldeas.

O Vello Camiño de Santiago se dio a conocer ayer en la Oficina del Peregrino en una rueda de prensa en la que estuvo presente el cura de Tordoia, Manuel Chouciño, quien ha ideado el proyecto al ver en esta vieja ruta de peregrinación a la tumba del Apóstol una forma de dinamizar zonas rurales; José Antonio Gómez, presidente del Club de Leones La Coruña Torre de Hércules, como impulsor; Carmen Payá y Belén Montes, historiadoras encargadas del diseño del estudio para establecer los trazados y Daniel Lorenzo, director xeral de la Fundación Catedral.

Manuel Chouciño recordó en su intervención que cuando llegó como sacerdote a parroquias de Tordoia y Cerceda encontró en Internet un artículo sobre la historia de Galicia en el que se hablaba de un camino medieval que pasaba por Tordoia. “A partir de ahí empezamos a tirar del hilo y descubrimos lo que había detrás. Esta ruta es un aire muy positivo para el desarrollo de nuestras localidades y para que no se pierdan nuestras aldeas”, aseguró, a lo que añadió: “El tener que acoger a los peregrinos es una transformación para la gente que vive allí”. Por su parte, las historiadoras detallaron que se trata de “un camino verde, amable y fácil de recorrer porque sólo tiene dos pendientes”. Discurre por prados y carballeiras hasta llegar a aldeas pequeñas, y sin apenas pasar por núcleos urbanos. “Atravesa ríos, riegos y bordea tres lagos”, dicen.

Por último, Daniel Lorenzo quiso recalcar que la encargada de “oficializar camiños” es la Administración autonómica. “Vistos os traballos que se fan con este rigor cando se nos facilitan as etapas dunha ruta e as incorporamos na base de datos informática, o que nós vamos a ter que comprobar na Oficina do Peregrino son os sellos dos distintos lugares polos que transita o peregrino para recoñecelos”, comenta. A la espera de definir las paradas en función de los recursos, la ruta ya está en la aplicación Wikiloc.