La hoja de ruta: hacer la misma vigilancia en carretera con un tercio menos de la plantilla

Más de 10,8 millones de desplazamientos entre julio y agosto, con 750.000 en la operación salida desde ayer hasta el lunes, más de 200 radares entre fijos y móviles, 250 cámaras de vigilancia, motos y furgonetas camufladas, el helicóptero Pegasus —que acaba de trasladar su base de Alvedro a Santiago— y los 700 agentes con los que cuenta a día de hoy la Guardia Civil desplegados por la red viaria gallega. Son las grandes cifras para la operación especial de este verano en las carreteras gallegas. La hoja de ruta, según advierten desde la Asociación Pro Guardia Civil (AproGC), es hacer la misma vigilancia con un tercio menos de la plantilla, ya que en anteriores campañas se informaba de la presencia de 1.000 agentes en las carreteras de la comunidad, se pasó a 900, 800 y, en la actualidad, 700.

Desde AproGC defienden que hay que seguir garantizando la protección de los ciudadanos en las carreteras hasta el último rincón de Galicia, pues todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a su seguridad; pero —advierten— “hay que hacerlo de manera real y efectiva”. “No vale con pretender mantener los mismos niveles de vigilancia de las carreteras a toda costa pero sin plantilla para atender las necesidades reales de los ciudadanos”, argumentan.

La actual plantilla, según cuestionan, se ha mermado y la tasa de reposición no ha sido la adecuada en los últimos años:. “Esto está llevando a situaciones de riesgo para los guardias civiles que no cuentan con un apoyo próximo en sus intervenciones, pero sobre todo creando una sensación de inseguridad en los ciudadanos que no ven atendidas sus necesidades con tiempos de respuesta muy altos".

