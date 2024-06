Una multitudinaria protesta contra la instalación de la fábrica de Altri rodea la Xunta en Santiago

La protesta contra la fábrica de celulosa que Altri quiere implantar en Palas de Rei (Lugo) convocada este domingo en Santiago de Compostela por las plataformas “Por unha Ulloa Viva” y "En Defensa da Ría de Arousa”, ha congregado a una multitud de personas con el propósito de rodear la sede de la Xunta en San Caetano.

En los instantes previos al inicio de la concentración, Marta Gontá, portavoz de Ulloa Viva, ha explicado que esta movilización busca exigir a la Xunta “que haga su trabajo” y se posicione en defensa de los intereses de todos los gallegos, no solo en favor de una empresa privada.

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Xaquín Rubido, también ha atendido a los medios para trasladar su oposición frontal a este proyecto, así como a la explotación minera que Cobre San Rafael quiere reabrir en Touro, por las posibles implicaciones que estas actividades tendrían sobre la ría. “Son proyectos que no dejan nada aquí; dejan solo la contaminación y eso es la antítesis de nuestro modelo productivo, ha declarado.

Los manifestantes, que portaban carteles y fajas con mensajes reivindicativos contra el proyecto de la fábrica de celulosa y también ante otras iniciativas como la mina de Touro, han trenzado una cadena humana en torno al perímetro del edificio administrativo del gobierno gallego.

Después de varios minutos de concentración, los participantes en la protesta han emprendido una breve marcha circular en torno a la Xunta que ha desembocado en un parque anexo, donde se han reunido para la lectura de un manifiesto con sus demandas.

La celebrada hoy en Santiago de Compostela es la segunda gran movilización vivida en Galicia contra el proyecto de Altri en Palas de Rei, después de la que el pasado mes de mayo recorrió las calles de este municipio lucense.

“A auga é nosa e non da celulosa” o “Altri non, mina non” han sido alguna de las consignas que han podido escucharse por parte de los participantes en la protesta, que ha reunido a multitud de grupos ecologistas y contrarios al proyecto. Sin embargo, de entre los partidos con representación parlamentaria en Galicia, tan solo el BNG ha suscrito la convocatoria. Su viceportavoz primera, Olalla Rodil, salientó que “desde o BNG pedímoslle ao Goberno do Partido Popular na Xunta que non impoña a construción dunha fábrica de celulosa na Ulloa que sería unha auténtica bomba ambiental no corazón de Galiza”.

Según el partido nacionalista, el proyecto industrial que Altri quiere desarrollar en Palas de Rei supondría un "golpe mortal" para una "comarca viva" en la que asienta un sector agroganadero productivo: “lembremos que a Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa representa a segunda de maior produción de todo o Estado español” destacó Rodil.

Además, según el BNG supondría "un enorme prejuicio ambiental para uno de los bienes más preciados que tenemos, el agua, tanto en el río Ulla como para la ría de Arousa" que, afirma Rodil, "produce o 70% do mexillón de Galiza e viven deste ecosistema único máis de 4 mil familias”.