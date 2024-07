El tiempo seco y cálido de este verano, el gran aliado de los incendios

La época de alto riesgo de incendios comienza hoy y se prolongará hasta el 30 de septiembre. Las alertas ya están activadas, más en un verano que se espera “más cálido” y “más seco” de lo normal en toda Galicia, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este periodo estival. Para combatir las llamas que asolen los montes de la comunidad, estarán movilizados 7.000 efectivos —unos 3.000 de la Xunta y 4.000 del Gobierno central—. Además, estarán operativas 380 motobombas y una treintena de medios aéreos.

En lo que va de año, los incendios de Trabada (190 hectáreas), registrado en abril, y Crecente (170 hectáreas), que tuvo lugar en febrero, fueron los de mayor superficie quemada. El hecho es que en 2023 ardieron 6.749 hectáreas, lo que se tradujo en una fuerte caída frente a las más de 51.000 hectáreas arrasadas en la ola de incendios de 2022. De tal forma, hay un descenso con estas 18.489 hectáreas de objetivo frente a la media estadística de 19.792 hectáreas que se establecía de referente para 2023.

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) colaborará en las intervenciones a través del Grupo de Apoio Loxístico (GALI) con medios técnicos como seis drones o tres cisternas nodrizas con capacidad de 25.000 litros cada una, además del refuerzo de personal en el número de operadores y técnicos de guardia disponibles. Por parte del Gobierno habrá 30 drones que participarán en la vigilancia de los montes a través de la Operación Centinela. Estará disponible un nuevo dron de ataque terrestre que acaba de adquirir la UME. Junto a ellos, la Xunta podrá hacer uso de las imágenes del sistema Copérnico de vigilancia por satélite a través de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior

Además, la Consellería do Medio Rural ha adquirido seis nuevas máquinas hidrostáticas polivalentes —máquinas autopropulsadas que permiten realizar tanto trabajos preventivos de roza como de extinción—-.

La red de videovigilancia se incrementa en 24 el número de cámaras disponibles en 12 localizaciones diferentes, tres en cada provincia. En concreto, contará con 177 cámaras en 88 localizaciones para abarcar más del 85% del territorio gallego.

El número de teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria es el 900 815 085. También está a disposición de la ciudadanía el servicio gratuito 085, al que se debe llamar en el caso de detectar un incendio forestal.

Entre otros objetivos para este verano se encuentra también no superar los 314 incendios (se refiere a los fuegos con superficie quemada de más 0,5 hectáreas), una cifra a la baja frente a anteriores campañas.

Igualmente, la Consellería do Medio Rural fija la meta de que no ardan más de nueve hectáreas de media por incendio. Por otra parte, se apunta al fin de que no ardan más de 7.488 hectáreas de superficie arbolada.

En esta línea, los fuegos superiores a 25 hectáreas se deberán mantener por debajo del 2% del total, al tiempo que los de una hectárea o menos se prevén que supongan más del 70%.