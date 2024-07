La mitad de los concellos no tiene deudas con bancos: los otros 158 deben 264 millones

Los más de 8.000 ayuntamientos españoles incrementaron su deuda viva —fundamentalmente contraída con entidades financieras— el pasado año hasta llegar a los 18.145 millones, rompiendo así la tendencia de saneamiento de sus finanzas anotada en los años anteriores. Galicia no fue una excepción y sus concellos han visto como en términos absolutos sus números rojos también crecieron. Pasaron de los 250 millones que adeudaban a 31 de diciembre de 2022 a los 264 con que comenzaron este año, según los datos difundidos por el Ministerio de Hacienda. Pero este pasivo no está repartido entre los 313 ayuntamientos de la comunidad, sino que corresponde a 158 municipios. Hay otros 155 que a 1 de enero de 2024 no tenían contraída deuda ninguna, ni siquiera un euro, con ningún banco o cualquiera otra entidad con facultad para conceder préstamos a una administración pública.

El fondo en la comunidad gallega se tocó en el año 2020, cuando la deuda quedó reducida a 216 millones tras un decenio de contención progresiva y continua de los números rojos, que había llegado a su techo al inicio de la década anterior, al acercarse a los 800 millones de euros, siempre según las cifras aportadas por el Ministerio de Hacienda.

¿Qué es lo que tiene en cuenta para determinar la deuda viva? Lo más importante por volumen son los créditos concedidos por los bancos, pero también se computan productos devengados por activos dudosos, factoring sin recurso con inversión o los préstamos obtenidos a través del Fondo de Financiación a Entidades Locales del Ministerio de Hacienda.

En todo caso, el pasivo de los concellos gallegos son cifras de risa en comparación con la situación en la que se encuentran algunos ayuntamientos en España. A la cabeza están Madrid y Barcelona, con 1.960 y 1.333 millones de euros, respectivamente. Pero se trata de ciudades que superan con creces la población gallega.

Sin embargo, el tercer municipio de España en peor situación financiera es Jerez de la Frontera (Cádiz), que adeuda 967 millones y apenas supera los 213.000 habitantes. Jaén tiene un pasivo de 547 millones y no llega a los 114.000 habitantes. O Los Barrios, en Cádiz, tiene 23.500 vecinos pero debe a los bancos 209 millones de euros. Parla, con 129.000 habitantes, es otro ayuntamiento con una complicada situación, pues sus números rojos rondan los 507 millones.

Comparado con esto, el diagnóstico de las ciudades gallegas es, con bastante diferencia, mucho mejor. A la cabeza se sitúa A Coruña, que debe 49,9 millones de euros. Le sigue Santiago con 15,2 millones, Ferrol (10,6) y Pontevedra (6,8). El resto de las urbes se puede decir que están saneadas en el aspecto financiero: Lugo solo adeuda 682.000 euros y Vigo, 392.000, mientras que Ourense no tiene cuentas pendientes.

Sin embargo hay un pequeño concello en Galicia, con 6.000 habitantes, que tiene un gran agujero financiero. Es el Ayuntamiento de Miño (A Coruña), que adeuda nada menos que 19,3 millones de euros por culpa de las indemnizaciones por expropiaciones que se vio obligado a desembolsar tras las sentencias relacionadas con una urbanización de lujo que fracasó. En este caso, el préstamo es con Hacienda, con la que tiene de plazo hasta el año 2050 para devolver el dinero.

También figuran entre los ayuntamientos gallegos con más pasivo Lalín, con 9 millones de euros, Viveiro y Poio (ambos con 7,2), Vilagarcía (7,2), Ribeira (5,5), Verín (5) o A Estrada (4,9).

De esos algo 264 millones totales que se adeudan, 118,5 corresponden a la provincia de A Coruña; 26,1 a la de Lugo; en Ourense son 33,7 y la de Pontevedra llega a los 85,7. Frente a los 158 ayuntamientos que tienen alguna deuda financiera, hay 155 que no deben ni un euro por este motivo y otros 34 deben menos de 100.000 euros.

En cuanto a las diputaciones, solo tiene deuda vida la de Lugo, con 9 millones. Las otras tres corporaciones provinciales están a cero.

