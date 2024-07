El PSOE designará un “instructor” para resolver el cisma compostelano

El silencio es la nota predominante entre la Ejecutiva municipal del PSOE y los ediles del Grupo Socialista en el Pazo de Raxoi desde que el pasado día de San Juan los últimos desobedeciesen el mandato del secretario xeral de Compostela, Aitor Bouza, y votasen en el Pleno del 24 de junio a favor de la ordenanza de las viviendas de uso turístico presentada por el Gobierno de Goretti Sanmartín.

Una ausencia de declaraciones públicas de uno y otro lado que se debe al procedimiento abierto a los concejales del PSdeG en el consistorio desde ese desacato y que va más allá del interés del partido por promover el diálogo interno. No se trata, como se especuló en los últimos días, de un documento sancionador, ni tampoco, como señalaba el secretario xeral Aitor Bouza, de un expediente disciplinario, sino de un procedimiento de carácter informativo, que se abrirá en próximos días y de la mano de un instructor aún por determinar.Una vez iniciado este procedimiento, que lleva a cabo la Ejecutiva provincial del PSOE, declararán tanto los ediles socialistas de Santiago como los miembros de la Ejecutiva local y se tendrán en cuenta las declaraciones públicas de cada una de las partes (de ahí el actual silencio) y los hechos acaecidos.

Desde el pasado pleno y el voto a favor de la ordenanza de las viviendas de uso turístico por parte de la bancada socialista, las especulaciones sobre el futuro de los ediles no cesaron, incluso contemplando la posibilidad de suspensión de militancia. La medida afectaría a cinco de los seis ediles que integran el grupo municipal en Raxoi, dado que la concelleira Marta Abal es independiente, e implicaría que por primera vez desde 1970 el PSOE no tuviese representación en Santiago. No obstante, no parece que pueda llegar a darse la salida de la corporación local de los ediles Marta Álvarez, Sindo Guinarte, Mila Castro, Mercedes Rosón y Gonzalo Muíños, ya que esa medida podría haberse adoptado una vez finalizado el pleno acogiéndose a la opción de “suspensión cautelar inmediata” de la militancia de los mismos y no se tomó.

Según pudo saber este diario, la dinámica interna del PSOE es la de “rebajar la tensión”, promover el diálogo y llevar a cabo un procedimiento “garantista” a la hora de elaborar el expediente informativo. En la línea de promover el diálogo entre los socialistas compostelanos es en la que actúa la Ejecutiva autonómica, liderada por el secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro. Desde este organismo se defiende que todo el procedimiento para resolver el conflicto entre los socialistas de Santiago está en manos de la Ejecutiva provincial y desmienten la intervención de su líder autonómico entre las partes.

