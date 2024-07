El PSOE reclama a la Xunta que ponga pediatras en 200 concellos que no tienen

El PSdeG reclamó ayer a la Xunta la cobertura de las plazas de pediatría vacantes en los centros de salud y que se reduzcan las listas de espera para consultas. Según informan en un comunicado, los socialistas gallegos denuncian que, tal y como ha avanzado esta semana la Plataforma SOS Sanidade Pública, “ya pasan de los 200 los ayuntamientos que carecen de atención especializada para las niñas y los niños”.

En este contexto, la diputada socialista Carmen Rodríguez acudió al centro de salud de Pereiro de Aguiar donde, según asegura, no se están cubriendo las vacantes o no cuentan con pediatra. Allí, relató, las familias llevan esperando desde hace cuatro años a que se cubra la especialidad para que “los más de 800 niños del municipio no tengan que desplazarse fuera de él para que los vea el médico”.

Por ello, Rodríguez Dacosta recordó que fueron “múltiples” las reivindicaciones del PSOE para la puesta en marcha del servicio de pediatría en un municipio “en el que la población sigue creciendo”.

La parlamentaria calificó de “crítica” la situación, dado que las familias “deben desplazarse hasta el centro de salud de la calle ourensana Valle Inclán, que está completamente saturado”. Y avanzó que el grupo socialista en el Parlamento gallego presentará una serie de iniciativas con el objetivo de que la Xunta “cumpla la promesa de Feijóo y O Pereiro de Aguiar tenga de una vez por todas ese pediatra que tanto necesita”.

La respuesta de la Consellería de Sanidade no se hizo esperar. Instó al PSdeG a reclamar al Gobierno central que adopte las medidas que permitan “paliar el déficit de médicos” para garantizar “la cobertura de plazas de pediatría, al tiempo que defendió que todos los niños de Galicia “tienen garantizada la atención pediátrica, tengan o no un pediatra permanente en su centro”.

“La Xunta no puede contratar médicos de familia ni pediatras si no hay para contratar”, zanjó Sanidade, antes de señalar que la “escasez de médicos” en Atención Primaria y pediatría “no es un problema exclusivo de Galicia, sino que afecta a todas las comunidades y al conjunto del Sistema Nacional de Salud.

Para Sanidade, es la “inacción” del ministerio la que impide que se “solucione el déficit de médicos que sufre España”. “Galicia no tiene competencias necesarias para incrementar su número, y tampoco tiene la posibilidad de formar más, pues debe ser el Gobierno central quien modifique los rígidos criterios que le impone a las unidades docentes”, expuso.