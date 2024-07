La Xunta estudia la tasa turística pero teme que “dé imagen de masificación”

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó que su gobierno estudiará la propuesta de tasa turística remitida por el Concello de Santiago pero mostró sus reticencias pues considera que la implantación de este canon puede dar “una imagen no deseada y no real” de una Galicia “masificada que ya no puede ni soportar” la afluencia de visitantes.

En su comparecencia tras el Consello de la Xunta, destacó que de los 313 municipios de Galicia “solo dos” (Santiago y O Grove) expresaron su voluntad de establecer la tasa para los turistas y que si el Gobierno gallego establece la posibilidad de este tributo “sería una habilitación general” a la que cada ayuntamiento podría acogerse “si lo estima oportuno”.

Tras recibir el informe sobre la tasa que quiere instituir el municipio compostelano —de 1 a 2,5 euros por noche por turista que sería recaudada por la Agencia Tributaria de Galicia para su posterior cesión al Ayuntamiento— la Xunta está haciendo un estudio “pormenorizado” para efectuar las “correcciones” precisas, según explicó Rueda.

En todo caso, la Xunta “no se niega” a este tributo y responderá a la propuesta del Ayuntamiento de Santiago “a la mayor brevedad posible”.