Facenda ordenó embargar bienes a 44.000 gallegos en 2023 por impago de impuestos

No todos los gallegos cumplen con sus obligaciones tributarias. La Consellería de Facenda no solo persigue el fraude fiscal sino que se encarga también de reclamar la deuda pendiente de pago a los contribuyentes morosos. Solo el pasado año ordenó el embargo de bienes de más de 44.000 gallegos por impago de impuestos. Una vez se inicia el procedimiento, los ciudadanos pueden saldar lo que deben para evitar que sus propiedades o cuentas sean decomisadas o bien presentar un recurso. Si la reclamación no prospera, la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) procede al ingreso de la deuda por vía forzosa.

En este caso, el saldo que deberá abonar el contribuyente no será solo el correspondiente a los impuestos impagados sino que también se abonará una penalización económica en concepto de recargo y que puede ascender al 20 por ciento de la deuda.

En todo caso, según consta en la memoria de la Atriga correspondiente al pasado año, los procedimientos de embargo descendieron notablemente en 2023 respecto al año anterior: un 52% menos.

Cuando la Atriga detecta un impago da la orden a sus delegaciones y a las zonas de recaudación para iniciar la vía de ingreso forzosa. Hasta el año 2023 la Consellería de Facenda delegaba el cobro de impuestos en agentes independientes que se quedaban con un porcentaje de lo recaudado. Eran las llamadas “zonas de recaudación” y eran estas las que procedían a ejecutar los embargos, pero su actividad no aparece contemplada en la memoria de la Axencia Tributaria.

Sin embargo, la Xunta decidió suprimir progresivamente estos agentes privados y que fueran sus delegaciones las que se encargasen de la recaudación. Se empezó eliminando la zona de recaudación de Ourense en marzo de 2023 y en septiembre de ese mismo año desaparecieron las de A Coruña y Lugo. Su trabajo fue asumido por las oficinas de la Atriga. Y solo en estas tres áreas de recaudación se comunicaron 5.377 embargos.

La previsión de Facenda es continuar con la supresión de los agentes del resto de áreas para que su trabajo pase a ser realizado por las delegaciones de la Axencia Tributaria, como en Ourense, A Coruña y Lugo.

En todo caso, no siempre son los contribuyentes los que deben dinero a la Atriga. A veces ocurre lo contrario. La hacienda gallega recibe ingresos indebidos por errores en una autoliquidación de impuestos, un tributo que se paga por duplicado o el cobro de una deuda que ya estaba abonada. En estos casos, tienen que proceder a la devolución del dinero a los ciudadanos. En 2023 Facenda procedió al reintegro de cuantías cobradas indebidamente a más de 12.300 gallegos, una cifra un 70% superior a las devoluciones registradas el año anterior.

Y para facilitar el pago de tributos en 2023 se habilitó por primera vez la posibilidad de abonar impuestos a través de bizum. Desde la implantación de esta herramienta en el mes de abril se realizaron 26.258 operaciones por un importe de 1,2 millones de euros.

Más de 3.300 peticiones para aplazar tributos ante las dificultades para afrontar su liquidación

Antes de convertirse en un contribuyente moroso, la Xunta da la opción a los ciudadanos de solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de impuestos. Es una vía que se utiliza para ayudar a aquellas personas que tienen dificultades para afrontar la liquidación de los gravámenes autonómicos. El pasado año un total de 3.362 ciudadanos solicitaron estos aplazamientos. Se trata de la cifra más elevada de los últimos siete años. Según los datos de la Atriga, se aplazó el pago de un total de 22 millones de euros. Aún así, es un 37 por ciento inferior al número de contribuyentes que optaban por esta vía en 2012. Entonces las consecuencias de la recesión económica iniciada en 2009 todavía se vivían con intensidad en los hogares y los ciudadanos que pedían aplazar el pago de impuestos rozaban los 5.500. La mayoría de las peticiones para postergar el pago de tributos afectan al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

