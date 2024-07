Las infracciones en los tramos de obras: más de 140 multas cada día, el 74% por velocidad

Hay tramos en los que es habitual saltarse las normas de tráfico. En este mapa de incumplimientos destacan las carreteras en obras, unos puntos de especial peligrosidad ya que pisar más de la cuenta el acelerador o despistarse al volante con un mensaje o una llamada del móvil impiden ver la maquinaria o, peor todavía, a los trabajadores que dan instrucciones a los usuarios o que están acometiendo mejoras en la infraestructura. Cualquier incidente en esas vías interurbanas en obras puede ser letal. En 2023, en las carreteras españolas donde se estaban acometiendo tareas de conservación y mantenimiento se produjeron 131 siniestros de tráfico, de los que 21 implicaron a operarios que trabajaban o caminaban por la calzada o en sus inmediaciones y los otros 110 afectaron a trabajadores a pie de obra dentro de sus vehículos.

Para tratar de concienciar a los usuarios de una conducción segura y responsable en los tramos en obras, Tráfico puso en marcha el mes pasado una campaña especial de vigilancia. ¿Los resultados? En las vías interurbanas gallegas, en solo una semana (el operativo comenzó el lunes 3 de junio y se prolongó hasta el domingo 9) fueron denunciados 984 conductores por incumplir alguna norma en estos trayectos en fase de mantenimiento —una media de 140 cada día—, según datos facilitados por la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de la comunidad. El 74% de las denuncias en esos tramos objeto de control fueron por no respetar el límite de velocidad: un total de 739. De lejos, le siguen en el ranking de infracciones más repetidas en esos tramos de especial peligrosidad los adelantamientos antirreglamentarios (37), viajar sin cinturón de seguridad (36), no usar el alumbrado de cruce (32), las alcoholemias (23) o contestar a una llamada o mensaje en el teléfono móvil (22).

Durante la semana que duró la campaña de vigilancia, en los tramos en obras, en Galicia fueron controlados 19.517 vehículos, que derivaron en 984 conductores denunciados. Unos cuantos se fueron con varias sanciones en la guantera de su coche, ya que los agentes de la Guardia Civil de Tráfico interpusieron un total de 1.000 denuncias. Con este balance, Galicia está entre las comunidades donde se controlaron más vehículos y se abrieron más expedientes sancionadores: la comunidad gallega suma 10,4% de los turismos, furgonetas y camiones sometidos a vigilancia durante el dispositivo de junio y el 8,3% del total de expedientes sancionadores abiertos. A la vista de los resultados de esta campaña, la tasa infractora en Galicia en los tramos de obras se sitúa en el 5%, más de un punto por debajo de la media nacional (6,2%, con 11.763 conductores denunciados de los más de 187.800 vehículos sometidos a control).

En el conjunto del país se formularon por velocidad más de 10.000 denuncias (el 85% del total). Por no respetar la señalización en esos trayectos, se abrió expediente sancionador a 275 conductores. Por el uso del móvil, se formularon 193 denuncias y por viajar sin cinturón, 183. El peso de las infracciones en Galicia en estos tramos en obras se sitúa entre el 7% de las denuncias por no respetar la señalización y el 20% por no usar el dispositivo de seguridad. Pero resulta alarmante los casos de alcoholemias detectadas en las carreteras gallegas en obras: suponen casi la mitad de las registradas en una semana en el conjunto del país —23 en Galicia de las 52 en España—. Y también en el caso de los narcotest en las vías gallegas se interceptaron el 26% de las detectadas en toda España —16 de un total de 61—.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña concentró el grueso de los vehículos denunciados durante la campaña (380), seguida de Pontevedra (290) y casi a la par Lugo (267) y, finalmente, Ourense (47). Ahora bien la tasa infractora (denuncias sobre vehículos supervisados) la lidera Lugo (7,2%) junto con A Coruña (6,1%). También por encima de la media autonómica se sitúan los expedientes sancionadores abiertos en Pontevedra (5,8%). Mientas que en Ourense el índice de infractores detectados en los tramos de obras es de los más bajos del país (1%).

Campaña de velocidad

En una de las operaciones salida con más desplazamientos por carretera, la DGT pondrá en marcha una nueva campaña de control. En esta ocasión el operativo de vigilancia se centrará en la velocidad y se desplegará desde este lunes día 15 hasta el domingo 21. El exceso de velocidad o la velocidad inadecuada es junto con el consumo de alcohol y las drogas una de las principales lacras de la accidentalidad en carretera. Respetar los límites al volante evitaría una cuarta parte de los muertos en la red viaria.

