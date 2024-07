El 10% de las plazas de pediatras en centros de salud están cubiertas por médicos de familia

Un 10% de los doctores que atienden a menores de 16 años en Galicia son médicos de familia y no pediatras, según reconoce la Consellería de Sanidade. Es decir, son médicos, pero carecen de la formación en esa especialidad MIR, aunque hayan realizado un curso de puericultura. La administración sanitaria cifra en 33 los puericultores que actualmente trabajan en el Sergas.

Los datos de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (AGAPap) son similares: estima que hay 299 pediatras y 346 plazas de Pediatría de Atención Primaria; es decir 47 menos. La administración sanitaria gallega reconoce que sufre el déficit de estos profesionales —situación generalizada en todo el Estado— y, aunque ha logrado sumar dos puntos en el porcentaje de la atención que prestan en Pediatría en los últimos dos años, siguen tirando de médicos de medicina familiar y comunitaria “en casos excepcionales, porque así lo requieren las circunstancias”.

“La Xunta apuesta de forma decidida por la pediatría en atención primaria, si bien la ausencia de profesionales de esta especialidad motiva que en determinadas ocasiones se preste la asistencia con puericultores, capacitados para hacerlo”, alegan desde Sanidade. También, que toda la población pediátrica tiene garantizado el Plan de Saúde. Es más, inciden en que “Galicia es de las pocas comunidades donde la atención pediátrica es realizada en casi el 90% de los casos por especialistas en Pediatría, lo que contrasta con otras comunidades como en Castilla-La Mancha, donde los médicos de familia ocupan alrededor del 40% de las plazas de Pediatría”, explican.

Eso sí, desde AGAPap reconocen que en muchos casos, los padres de los menores atendidos en Primaria ignoran esta formación de los médicos que les atienden. Este problema se debatió en el Parlamento recientemente, a raíz de que una diputada socialista denunciase que un alto porcentaje de médicos ejercen labores pediátricas sin especialización. Ese mismo día, el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reconocía que existe una vacante de pediatra en Valdeorras —que esperan poder adjudicar en la segunda vuelta del concurso de difícil cobertura— y que se cubre con “prolongaciones de jornada de puericultores”, médicos de familia “capacitados para atención pediátrica”. Una solución similar citó para los centros de Lousame, Outes y Porto do Son, que dispondrán “de profesionales especializados en enfermería pediátrica, además de los médicos de familia correspondientes” que, “cuentan con formación”.

En datos, la asociación de pediatría AGAPap estima que en el área de A Coruña, sobre 10% de las plazas de pediatría se cubren con médicos de primaria; así como en el área de Santiago representan un 6%. “En el área de Ourense: de un total de 33 plazas, hay cuatro cubiertas con puericultores y cinco vacías”, añaden. “En Vigo parece que de 76 plazas, solo seis están ocupadas por no pediatras”.

¿Qué significa que estén libres?”. Pues, siguiendo el mismo testimonio de pediatras, que se cubran con una “jornada prolongada” ya que un médico de otro cupo extienda su jornada por la tarde (o por la mañana) para ver esos pacientes”. En general, desde esta asociación médica estiman en un 8,6% las plazas cubiertas por puericultores, pero añaden un 8,5% de plazas “vacías”.

Y de nuevo, surge otra pregunta, ¿los padres se pueden negar a que su hijo sea atendido por un médico que no es pediatra? Fuentes consultadas aseguran que la familia tiene libertad de elección de pediatra pero, ¿y si no hay? La atención médica estaría cubierta y, por tanto, dejaría poco margen a la renuncia o la alternativa. “Si no hay alternativa, se quedan sin atención y no es aconsejable si el niño tiene problemas”, explica desde la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro. De todos modos, añade que “en mucho países europeos la atención pediátrica la hacen los médicos de familia”.