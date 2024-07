Dos tercios de los grados de las universidades públicas gallegas están ya cerrados

Catorce grados universitarios gallegos han cerrado la admisión tras el tercer llamamiento para matricularse que la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), que se hizo ayer. De esta manera, de las 190 titulaciones que habrá en total el próximo curso, 131 —que representan casi el 69%, dos de cada tres grados ofertados— han cubierto ya todas las plazas, con carreras completas en todos los campus.

En esta ocasión, con el tercer corte, solo han sido catorce las carreras que se han sumado al listado y que ya sobrepasan el centenar. En la Universidade de A Coruña ya no admitirán más alumnos en las carreras de Arquitectura Técnica, Logopedia, Terapia Ocupacional y Estudios de Arquitectura, todas ellas en la ciudad herculinade. En la de Vigo, han sido las titulaciones en Biología, Enfermería en el Hospital Meixoeiro, Ingeniería de Tecnología de Telecomunicaciones e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, en el campus de la ciudad olívica. En el campus de Ourense, ya no admitirán más alumnos en Educación Infantil, Educación Social y Enfermería; mientras que en el de Pontevedra ha ocurrido lo mismo con Infantil, Enfermería y Fisioterapia. En la Universidade de Santiago no ha cerrado ninguna en este tercer llamamiento, mientras que en la de A Coruña ya no admitirán más alumnos en las carreras de Arquitectura Técnica, Logopedia, Terapia Ocupacional y Estudios de Arquitectura. Ahora, el alumnado que haya sido convocado a matricularse tendrá de plazo desde hoy hasta este lunes, 22 de julio, a las 23.59 para formalizar la matrícula.

Únicamente podrán hacerlo aquellas personas que posean calificación igual o superior a la de la última persona convocada en cada titulación. Lo cierto es que buena parte de las carreras ofertadas por la Universidad de Vigo ya colgaban el cartel de completo desde el segundo llamamiento a la matrícula; concretamente un total de 29 títulos universitarios ya tenían su lista de admitidos cerrada al completarse todas las plazas ofertadas. Además, casi todas las carreras sanitarias cerraron ya en el segundo llamamiento; a Medicina en el primero se sumó Enfermería en varios campus gallegos.

¿Qué deben hacer ahora los alumnos llamados a la matrícula? Si la persona solicitante aparece convocada en una titulación que no sea la de primera preferencia podrá esperar a matricularse en ella (en sucesivas convocatorias) en tanto no se cierre la matrícula en las titulaciones solicitadas con mayor preferencia. Para ello, deberá reconfirmar en la plataforma “Nerta” que desea continuar en la lista de espera.