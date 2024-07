Las claves de la zozobra mortal del 'Argos': del origen de una vía de agua masiva al desigual reparto en las balsas

Solo los tripulantes del Argos Georgia que han sobrevivido al naufragio que hasta el momento se ha saldado con nueve fallecidos y cuatro desaparecidos podrán arrojar luz sobre lo que realmente ocurrió a bordo en esas fatídicas horas del lunes 22 de julio. A falta de estos testimonios y de los datos técnicos del barco de la armadora Argos Froyanes solo se puede teorizar. Expertos en siniestros marítimos y construcción naval consultados por este periódico ofrecemos algunas claves para entender lo que pudo haber precipitado el hundimiento del palangrero en un mar infernal de Malvinas.

¿Por dónde entró el agua?

Sabiendo dónde se ha producido la inundación y la distribución interior del barco se podrían sacar conclusiones muy esclarecedoras de las causas del naufragio. La hipótesis varía dependiendo de si la vía de agua se registró por debajo de la cubierta principal, donde se encuentran la sala de máquinas o las bodegas; o bien por encima de la cubierta, donde está el parque de pesca o entrepuente.

Los expertos aseguran que un porcentaje altísimo de las inundaciones por debajo de la cubierta suele tener su origen en la sala de máquinas. Las causas pueden ser diversas: desde rotura de una tubería, fallo de una válvula, perforación del casco debido a una corrosión localizada, fallo en el circuito de sentinas de achique o también por problemas en la bocina (la zona por donde sale el eje del barco).

Ahora bien, todos estos barcos como el Argos están construidos de manera que la entrada de agua masiva y la inundación total de un compartimento no arriesga la flotabilidad del buque. Es decir, el resto de compartimentos son capaces de aguantar la pérdida de flotabilidad generada por la zona inundada.

En teoría, la bodega está totalmente aislada de la sala de máquinas. Ambas solo están conectadas por medio de tuberías de achique pero con las correspondientes válvulas para garantizar el aislamiento de los espacios. “Se ha producido algún caso en que una inundación de la sala de máquinas ha conllevado la inundación de la bodega porque los sistemas de achique se habían ‘baypaseado. Que se habían hecho obras no reglamentarias y la inundación de la sala de máquinas se propagó a la bodega no estando el buque preparado para soportar la inundación de dos compartimentos de forma simultánea”, apunta uno de los expertos consultados.

El punto débil de un palangrero

En caso de que la inundación se produjese en la parte superior suele ser en el parque de pesca, el espacio donde se procesa el pescado. Cuando por aquí entra agua desde el exterior, mayoritariamente lo hace por el trancanil, como así se denomina a la compuerta ubicada a un costado del barco por donde se desagua al mar los desechos del pescado. También es habitual, pero bastante menos, que la inundación en el parque sea provocada por rotura de las tuberías que hay de circulación de agua para limpiar pescado.

Dado que el Argos estaba navegando y no faenando resulta muy improbable que el naufragio tuviese su origen en la inundación de la parte alta. Por varias razones. Primero porque al navegar, el trancanil de desechos suele permanecer cerrado. Por consiguiente, si no trabajaban en el parque de pesca, las tuberías que alimentan el circuito no estarían usándose y por tanto, tampoco funcionando.

En caso de que estuvieran pescando otro experto apunta que el agua podría haber entrado durante una maniobra la maniobra de recogida del aparejo. En estos casos el buque al dar atrás , el espejo de popa genera una ola que puede acabar embarcando por el portalón de largado y, posteriormente, llegar a la sala de máquinas. “El punto débil de los palangreros es el portalón de popa: si tienen un golpe de mar por popa, esta zona nunca es perfectamente estanca”, recalca.

Hay otro factor que descartaría que la vía de agua se localizase en la parte alta. Desde que el Argos Georgia lanzó el SOS comunicando la existencia de la vía de agua “masiva” hasta que saltó la radiobaliza indicadora del hundimiento transcurrieron dos horas. “Si la inundación fuese en el parque de pesca el hundimiento sería mucho más rápido”, afirma tajante otro especialista.

Tampoco se descarta una masiva entrada por daños causados por el mar embravecido. Entre los naufragios sufridos por flota gallega en la historia reciente, en varios la investigación culpó directamente a las circunstancias meteorológicas adversas como origen de la vía de agua. Lo sufrió un buque vigués pescando en el Gran Sol. “Un golpe de mar rompió los cristales del puente, el agua se coló por toda la habilitación provocando una serie de cortocircuitos que dejaron sin electricidad al buque y, en consecuencia, sin gobierno. Su capitán acabó solicitando la evacuación y toda la tripulación fue rescatado por helicópteros ingleses”, recuerdan. El buque permaneció a la deriva y cinco días después, y cuando remitió el temporal, fue remolcado hasta puerto.

¿Dos horas para salir del buque?

La larga lista de investigaciones de naufragio ocurridos en las últimas décadas por vía de agua apuntan a un error de interpretación de la gravedad de la situación por parte de los mandos del buque. De partida, ante una entrada de agua suelen creerse capaces de controlarla. Sin embargo, del control al colapso pueden pasar pocos minutos. Y esto al final pasado una factura grave, mortal incluso.

Por eso es fundamental saber si todos los tripulantes llevaban traje de supervivencia, también llamado traje de inmersión. Aquellos que estuvieran intentando reparar la vía de agua no podría tenerlo puesto, porque es imposible trabajar con este atuendo forrado de grueso neopreno. Porque puede ser que todos estuviesen volcados en frenar la inundación y cuando desistieron, ya en los momentos finales, ya no tuviesen mucho tiempo para ponerse los trajes.

Y si abandonaron el buque sin ese traje, las probabilidades de sobrevivir al naufragio son remotas. Por esta razón cabe suponer que los tres tripulantes aparecidos muertos en sendas balsas no lo llevasen puesto. Que acabaron falleciendo por hipotermia porque se hubieran mojado bien por la inundación del barco o por haber saltado al agua cuando se estaba yendo a pique.

Cumpliendo estrictamente el protocolo de seguridad un buque de estas características deben navegar con balsas para el 100% de la tripulación en cada costado. En el caso del Argos Georgia solo aparecieron, hasta el momento, tres balsas. Lo que sí llama la atención es la desigual distribución de los náufragos en estas balsas. En una aparecieron 13, todos vivos; en otra solo dos, ambos cadáveres; y el tercera aparecieron un superviviente y un cadáver. Este reparto hace sospechar a los expertos es que si bien el abandono sería ordenado en un principio, en los últimas secuencias, pudo haber sido caótico.

Suscríbete para seguir leyendo