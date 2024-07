Galicia se abastecería durante casi tres meses con el agua pirateada en un año

Con la llegada del verano, saltan las alarmas en prácticamente todo el mapa nacional por el riesgo de sequía y el déficit de un recurso cada vez más escaso. En los últimos años, la luz roja por el bajo nivel de agua en los embalses ya no solo se enciende en la época estival, marcada por el aumento de población en zonas turísticas, el mayor consumo para riego y llenado de piscinas o el baldeo de calles, sino que se activa en primavera e incluso en pleno invierno, como ya ocurrió en Galicia en varias ocasiones. Al aumento del consumo, que a veces se convierte en despilfarro, se suman los millones de metros cúbicos que cada año se pierden por el camino y no llegan a los hogares, empresas, negocios o administraciones por el deterioro de la red de abastecimiento y suministro y las fugas por averías.

Pero además están los fraudes en los contadores y los errores de medición que se escapan de las facturas que emiten las empresas del agua. De los casi 284 millones de metros cúbicos distribuidos en Galicia en 2022, según revela el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado esta semana, 38,2 corresponden a consumos piratas y recuentos erróneos de los contadores, lo que supone el 13,5% del agua que sale de los embalses en la comunidad. O lo que es lo mismo, uno de cada siete litros del agua distribuida en Galicia acaba en un uso fraudulento o no registrado por los medidores. Este volumen permitiría abastecer a toda Galicia durante casi tres meses, ya que el consumo en la comunidad alcanzó ese año 171,3 millones de metros cúbicos.

Esos 38,2 millones de metros cúbicos suponen la segunda mayor cantidad de las llamadas pérdidas aparentes registradas en la historia de Galicia y que la convierten en la segunda comunidad, por detrás de Castilla-La Mancha, donde más aumenta la tasa de fraude en dos años —el informe del INE sobre el suministro de agua se realiza con una periodicidad bianual—. El porcentaje en ambos territorios es muy similar: un repunte del 48,9% por parte de los manchegos y del 48,6% en el caso de los gallegos. Este repunte está muy por encima del resto de comunidades y alejado de la tendencia en el mapa nacional, donde por el contrario redujo el consumo pirata respecto a 2020 en casi un 9%.

Con este 13,5% de agua que se usa de manera fraudulenta o que salta los controles de los medidores en Galicia, la comunidad se coloca en el top 5 de los territorios más fraudulentos. A la cabeza, está La Rioja, con un 19% del agua suministrada, seguida de Asturias y Castilla-La Mancha con un porcentaje similar —14,8% y 14,5%, respectivamente— y en el cuarto puesto, Galicia.

Con estos 38,2 millones de metros cúbicos que sí se gastan en hogares, empresas o administraciones pero que se escapan de los pasos de los contadores, los embalses gallegos podrían llenarse miles de veces. En el caso de la presa de Cecebre, con una ocupación de 20,2 hectómetros cúbicos y que abastece la ciudad de A Coruña y su entorno, permitiría llenarse casi 1.900 veces. Y el de Eiras, en Vigo, y el del Tambre, en Santiago, más de 1.700 veces en cada caso.

El 13,5% de agua fraudulenta es el segundo porcentaje más alto que se registra en la comunidad gallega, por detrás del alcanzado en 2009 —entonces rozó el 15 por ciento—. De la serie histórica que recoge el INE, solo otros tres años estuvieron por encima de la barrera del 10% en pérdidas aparentes en la comunidad gallega. Lideran las estadísticas en Galicia los más los más de 41,7 millones de metros cúbicos registrados en 2009 (14,9% del agua suministrada), seguidos de 2008 con 31,2 millones (10,7%) y 2020, con 25,7 millones (10,6%). El resto de anualidades oscilaron entre los 15 y los 25 millones de metros cúbicos, lo que se tradujo en una tasa de fraude o consumos no medidos de entre el 5% y el 8% del agua suministrada.

Si a estas pérdidas aparentes en Galicia se suman las que ocasionan averías o roturas por el mal estado de la canalización (71,8 millones de metros cúbicos), son más de 110 millones de metros cúbicos que no llegan a los hogares y que no se facturan. Es decir, casi el 40% del agua que sale de las presas en Galicia para atender la demanda de hogares, empresas y administraciones no queda registrada, un porcentaje que casi duplica el balance nacional: 24%. Son un total de 653 millones de metros cúbicos que en 2022 se perdieron en fugas (el 15% del agua distribuida) y otros 377,6 que esquivaron el pago del recibo (casi el 9%).

Con este balance, los consumos piratas y de errores de medición en la comunidad gallega suponen el 10% del volumen registrado en España y las fugas por el mal estado de la red, un 11%.

El uso de IA para combatir los fraudes

El porcentaje anual de agua no registrada se ha mantenido prácticamente idéntico durante los últimos 10 años en España: se estima que se “pierde” casi uno de cada cuatro litros del agua potable, tratada y limpia introducida en el sistema de distribución urbana. Un balance que incluye las pérdidas por fugas y los fraudes y errores de medición. En Galicia esa tasa osciló entre el 23 y el 27 por ciento, hasta alcanzar en 2022 el 38%.

Para evitar las fugas por averías y roturas , la mejora de la red permitiría frenar el agua extraviada por su mal estado. En cuanto a las fugas aparentes es difícil detectarlas y, por tanto, reducir las cuantiosas pérdidas económicas que implican para las empresas suministradoras. El uso de la inteligencia artificial permitiría analizar el consumo anómalo de un abonado y compararlo con el de un grupo de vecinos, según apuntan los expertos.

Para detectar un fraude no basta comparar el consumo del abonado en un día en concreto con respecto a su propio consumo en cualquier otro día. En cambio, sí se pueden detectar posibles fraudes si se compara el consumo del abonado con el de otros usuarios “próximos” ese mismo día. Este comportamiento revelaría un posible fraude si los vecinos no presentan una anomalía similar. Para ello, la IA permite generar clústeres (grupos de próximos) para detectar esas anomalías.

Suscríbete para seguir leyendo