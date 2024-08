Aparecen pequeñas bolas de fuel en varias playas de toda Galicia

Asociaciones ecologistas denunciaron la aparición de pequeñas bolas de chapapote en varias playas de las tres provincias con mar de Galicia. Estos residuos fueron localizados esta semana, cuando usuarios de diferentes arenales reportaron haberse manchado los pies al caminar por la arena.

La zona más afectada es A Mariña, pero también se han podido hallar en algunos arenales de Ferrolterra, como Valdoviño, o en la playa de Secada en Illa de Arousa.

Organizaciones ecologistas advirtieron en sus redes sociales de que se trata de material "tóxico" y que para recogerlo hay que utilizar protección, como se hacía con los pellets. Desde "Noia Limpa" solicitaron a sus seguidores que enviasen fotografías geolocalizadas, para que desde Salvamento Marítimo se pueda proceder a investigar el origen de los residuos.

En un principio, parecen hidrocarburos "muy degradados de origen indeterminado" y Salvamento "no tiene un sospechoso" ya que las imágenes satélites recientes "no alertan" de ninguna detección "ni hay noticia" de ninguna descarga operacional ni accidental. Además, aunque todavía no se produjeron avistamientos desde el mar, un avión sobrevolará algunas zonas afectadas para recabar información.

Noia Limpa / Noia Limpa

La alcaldesa de Burela -uno de los concellos más afectados- , Carmela López, explicó que el técnico de medioambiente se encuentra a la espera de lo que diga Salvamento Marítimo para saber como proceder. Reclaman que debería existir algún tipo de protocolo de carácter autonómico que no les obligue a mantenerse a la espera: "Que haxa unhas indicacións claras para saber o que se debe facer, para todos os concellos".

Mientras, voluntarios organizados en el grupo "A Mariña sen Plástico" ya salieron a las playas de la zona para ir a recoger las bolas de fuel.