La última aportación del ‘Argos Georgia’ a la ciencia

“No solo era un buque pesquero, sino que actuó como una plataforma para la ciencia que, durante muchos años, ha contribuido mucho a la comprensión de estas aguas remotas y misteriosas”. Con esas palabras se despedía hace solo unos días del Argos Georgia, a través de una sentida misiva, el Gobierno de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. “Brindó apoyo vital, llevó a nuestra gente a casa o a las islas cuando pudo y realizó miles de horas de investigación en el mar. Su ausencia en estas aguas es difícil de contemplar”.

El pesquero de la armadora británico-noruega Argos Froyanes, naufragado el pasado 22 de julio a 200 millas de Stanley (Malvinas) y en el que viajaban 27 tripulantes (10 españoles y de ellos 8 gallegos), concedió su última gran aportación a la ciencia este año. Fue entre enero y marzo, en el marco de la investigación europea Ocean Ice (Ocean-Cryosphere Exchanges in ANtarctica: Impacts on Climate and the Earth System). Un proyecto de Horizonte Europa financiado por la Comisión Europea y por UK Research and Innovation (UKR), centrado en mejorar las evaluaciones del efecto del derretimiento de las capas de hielo.

“La masa de hielo más grande de la Tierra, la capa de hielo de la Antártida, cubre más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Su destino depende de cómo de rápido podamos detener el calentamiento del planeta. Su derretimiento provocaría un aumento catastrófico del nivel del mar”, expone Bruselas en el portal donde recoge la iniciativa, a la que destinó casi cinco millones de euros y que comenzó el 1 de noviembre de 2022 bajo la coordinación del Danmarks Meteorologiske Institut (Dinamarca). Hasta que concluya, el 31 de octubre de 2026, su objetivo principal pasa por crear un modelo que se podrá emplear para predecir cómo afectan los cambios en las capas de hielo de la Antártida y Groenlandia al clima mundial. En paralelo, se aprovecharán datos ya conseguidos en otros trabajos de campo para realizar nuevos cálculos del deshielo y el efecto en la circulación oceánica.

La parte que atañe al Argos Georgia, cuyo hundimiento ha dejado el mortal balance de nueve fallecidos, cuatro desaparecidos y 14 supervivientes, se centró en este último aspecto. En el gran pesquero de 54 metros de eslora se investigó la formación de aguas profundas y las rutas de exportación de la Antártida, desplegando dos boyas a través de la Fosa de las Sandwich del Sur. Las masas de agua profundas se originan en los lugares en los que el agua fría y densa se hunde desde la superficie hasta grandes profundidades en latitudes altas. El agua se mueve desde esas regiones para llenar las cuencas oceánicas y la mezcla eleva el agua hacia la superficie.

Fue cosa del destino que los investigadores del Ocean Ice, representados a bordo del pesquero por el científico jefe Povl Abrahamsen, del British Antarctic Survey (Reino Unido), llegasen hasta este buque, que solo cuatro meses más tarde ha acabado naufragando (según han confirmado tres de los supervivientes indonesios por la entrada masiva de agua por una compuerta lateral del barco en pleno temporal). El plan original consistía en hacer esa parte de la investigación en el rompehielos sudafricano S. A. Agulhas II, con el doble de tamaño y especializado en el suministro y la investigación polar. “Desafortunadamente, estos planes fracasaron en el otoño de 2023, y la búsqueda de otros buques de investigación que fueran al área de despliegue entre 2023 y 2024 resultó infructuosa. Sin embargo, identificamos que el buque de pesca de palangre Argos Georgia, operado por Argos Froyanes Limited, estaba realizando actividades de investigación y pesca comercial cerca de las Islas Sandwich del Sur”, recoge el Cruise Report. El viaje científico arrancó exactamente el 30 de enero y culminó el 1 de marzo.

“Nos gustaría dar las gracias al capitán y a la tripulación del Argos Georgia por su apoyo en este proyecto”, se matiza en el informe del último gran aporte científico llevado a cabo gracias al buque. Los investigadores no se olvidarán de las personas con las que coincidieron en el barco, muchas de las cuales estaban entonces y han acabado siendo víctimas del siniestro, de la misma manera que tampoco lo hará la población y el Gobierno de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. “Quienes estaban a bordo eran nuestros colegas y nuestros amigos. Nuestro más sentido pésame a sus familias”.

El forense de Malvinas traslada a las familias de los fallecidos que las autopsias se harán la próxima semana

Los seres queridos de César Acevedo, Santiago Leyenda y Antonio Barreiro cuentan los días para poder enterrarlos. Los cuerpos de los tres marineros gallegos fallecidos en el Argos Georgia —el de Juan Antonio García Rey no se recuperó todavía— fueron trasladados el martes por la tarde desde Malvinas hasta Oxfordshire, en Reino Unido, para las autopsias.

El forense encargado de los cadáveres durante los seis días que estuvieron en el archipiélago ha remitido una comunicación a las familias para darles el pésame, confirmarles que fue su competencia porque los cuerpos fueron trasladados a la isla —aunque el hundimiento se produjera en aguas internacionales— y anunciar que los exámenes anatómicos se realizarán a lo largo de la próxima semana. No hay una fecha concreta y, por lo tanto, también desconocen cuándo podrá realizarse la repatriación a España.

Aunque los tres fueron ya reconocidos por la armadora, sus compañeros y por autoridades españolas, a las familias de los tres tripulantes se les ha pedido una radiografía de la dentadura para completar la identificación formal y también documentación de las funerarias locales.

Son trámites obligatorios en la enorme retahíla de papeles que se necesitan para completar el proceso previo —puede extenderse hasta 15 días— y que el consulado español pueda agilizar el traslado de los cadáveres a España. Será la propia armadora, la británico-noruega Argos Froyanes, la que se encargue del viaje. Las autoridades malvinas dieron por concluido el operativo de búsqueda de los cuatro desparecidos, incluido Juan Antonio García, vecino de Ribeira, el pasado miércoles.

