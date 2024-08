Alberto Álvarez, de regreso a Galicia tras el tiroteo en Ecuador: “No vuelvo”

Tras medio día de viaje, Alberto Álvarez, Tato, vecino de Cangas de 47 años, llegó ayer a casa junto a otros 33 gallegos y un vasco que viajaban en el autobús que fue tiroteado la semana pasada en Ecuador, cuando realizaba el trayecto entre Posorja y Playas para ir a trabajar a un buque.

Tras ese suceso, fueron escoltados hasta el aeropuerto de Guayaquil para ser repatriados. “Fuimos al aeropuerto en autocar, con dos coches con gente armada delante y dos atrás, y aun así, cuando pasaba una moto, temblabas”, rememora.

Deshaciendo las maletas, cuenta la pena que, por una parte, le produce dejar así el barco, pero está convencido de haber tomado la decisión adecuada. “Nos ofrecieron quedarnos en una villa que tiene la empresa. Pero eso sería como una cárcel. Ya era difícil vivir siempre rodeado de escoltas y que si salías del hotel era por tu cuenta y riesgo, como para hacerlo en una villa”, dice.

De hecho, no repetirá la experiencia. “No tengo ningún propósito de regresar allí. Lo que ocurrió fue como en una película. Al principio no eres consciente de lo que estaba pasando. Escuchaba impactos de balas de ametralladoras en el autobús y, sin bien, parecía que los disparos de los tres motoristas que trataban de asaltar el autobús no se dirigían hacia nosotros, sino contra el conductor y contra las ruedas, fueron 15 minutos de persecución terribles. No dabas crédito a lo que pasaba. Nos salvamos por los escoltas, pero también por la pericia que demostró el conductor, que a él sí le pasaban las balas silbando. Los escoltas le gritaban, ¡arróllalos, arróllalos!”. Recuerda que el día que tuvo lugar el asalto, el autobús recorría una carretera secundaria, muy oscura. Afirma que es un país de contradicciones. “La gente de allí que trabajaba con nosotros es encantadora, como los que nos trataban en el hotel. Sin embargo después te encuentras con estas bandas que se dedican a extorsionar a las empresas. Hay muertos casi todos lo días. El día anterior al asalto del autobús habían matado a dos policías. Conocíamos casos de españoles a los que les habían obligado a ir al cajero y sacarles todo el dinero que podían. Lo fácil es que si salías del hotel por tu cuenta estuvieras poniendo en peligro tu vida, relata.

