Audasa exprime su monopolio y gana en limpio casi la mitad de sus ingresos: 220.000 euros al día

Antes de computarse como beneficios, los ingresos de una empresa —sea cual sea su tamaño— tienen múltiples vías previas de fuga: hay que pagar impuestos, personal, gastos financieros, luz o electricidad, amortizar inversiones... Devengadas todas estas partidas es cuando podemos concluir si el proyecto en sí es o no rentable y hasta qué punto. Los hay que tienen muy poco retorno y hay otros que son puro provecho. En este segundo paquete está el de Autopistas del Atlántico (Audasa), la sociedad concesionaria de la autopista que vertebra Galicia de norte a sur, la AP-9, y que no cuenta con ninguna vía alternativa que le haga competencia. De los casi 100 millones de euros que ingresó hasta el 30 de junio, esta filial de Grupo Itínere registró unas ganancias limpias de 39,5 millones de euros. Es un rendimiento colosal, prácticamente inédito en el ecosistema empresarial gallego —solo equivalente a firmas patrimoniales o vehículos de inversión—, de acuerdo a la información semestral que la empresa remitió ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El porcentaje de ganancias sobre su facturación acaricia el 41%; casi lo ha duplicado en la última década (era del 23,26% en 2015). Equivale a ganar 220.000 euros cada 24 horas. Como dice la manida expresión, limpios de polvo y paja.

Audasa va a récord por periodo contable y nunca había facturado ni ganado tanto en seis meses. Además, tanto sus ingresos como su benicio neto medran muy por encima de la intensidad media de tráfico (IMD) que declara en sus cuentas. En concreto, la IMD total entre enero y junio fue de 24.713 vehículos, que supone un avance del 2,6% en comparación con los valores del primer semestre de 2023. Si solo tenemos en cuenta los tramos de peaje directo, la intensidad de tráfico creció un 2,8%. Pero es que los ingresos por tasas crecieron casi tres veces más (7,7%), con una horquilla todavía más abultada en comparación con el alza interanual del beneficio neto (9,4%). La extraordinaria cobertura legal que gobiernos de todo color han facilitado a Audasa vía reales decretos ha permitido que buena parte de lo que factura proceda del erario público. Y esta proporción sigue medrando: peajes en sombra, bonificaciones y las ayudas del Gobierno para contener la inflación supusieron unos ingresos públicos para la concesionaria de 29,5 millones de euros, el 30,5% de todo su negocio.

Al tratarse de cuentas intermedias. Audasa no se ha referido en esta ocasión a la posibilidad de que la concesión le sea retirada, toda vez que la Comisión Europea ha abierto expediente a España —por duplicado— al considerar que la prórroga, que alargó a 2048 esta hipoteca de asfalto, se hizo contraviniendo la legislación comunitaria. Itínere asegura que, de consumarse esta opción, tendría que ser “debidamente indemnizada”, con una cuantía que nunca ha concretado pero que siempre eleva a un importe superior a su deuda. El hecho es que, pese a que siempre obtiene beneficios y que siempre los reparte como dividendo, no lo destina a amortizar esa deuda, sino que desvía todas las ganancias a su matriz. De ahí que la deuda nunca baje de los 1.000 millones de euros. En particular, y hasta junio, su pasivo por emisiones de obligaciones y por préstamos bancarios superaba los 1.100 millones de euros.

El Gobierno español tiene hasta el 24 de este mes —inicialmente el límite era el 24 de junio pero Madrid pidió más plazo— para responder al segundo expediente de Bruselas en el que se cuestiona la extensión de los peajes en la AP-9 efectuada por el Gobierno de José María Aznar. España se expone a multas millonarias si, en caso de no convencer a la Comisión Europea, no ejecuta el rescate de la AP-9. Un pleito entre el Ejecutivo comunitario y el español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), como el que afrontó Italia por la prórroga a una autopista en la Toscana, en la recámara.