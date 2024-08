La Denominación de Orixe Rías Baixas admite una nueva uva: la ‘Ratiño Gallega’

Una nueva variedad formará parte del vino con D0 Rías Baixas Rosal. Se trata de la Ratiño Gallega, que ha sido admitida por la Consellería do Medio Rural a través del Diario Oficial de Galicia, para su uso en los vinos con Denominación de Orixe Rías Baixas y para los de la Indicación Xeográfica Protexida Barbanza e Iria.

Ratiño Gallega ya había sido registrada en 2021 dentro del Registro de Variedades Comerciales y tres años después por la Consellería de Medio Rural para su introducción en la DO. Sin embargo, este tipo de uva cuenta con una larga tradición en la provincia de Pontevedra. De hecho, ¡lugares como O Rosal han sido referentes en el cultivo de esta hasta finales del siglo XX, momento en el que desapareció por circunstancias como plagas o enfermedades.

Sin embargo, tras unos años en los que se dejó de trabajar con ella, se comenzó a llevar a cabo trabajos de reconocimiento para que en el 2021 se realizase su registro dentro de Variedades Comerciales y así volver a trabajar con esta variedad de uva de manera legal. Un largo proceso para que la Ratiño Gallega volviese a ser considerado una variedad autóctona. Para ello, la uva tuvo que ser sometida a múltiples estudios, entre ellos el de CSIC que confirmaba que les una especie de carácter único debido a que las propiedades con las que cuenta no las comparte con ninguna otra variedad. De esta forma, en el caso concreto, de la DO Rías Baixas se modificaron los requisitos obligatorios de mezcla de las variedades para las tipologías de vino Rías Baixas Rosal, además de las del Salnés y Ribeira do Ulla.

