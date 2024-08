El ‘COVID de las vacas’ suma 225 animales infectados: “Va a acabar con nosotros”

“Están muy tristes, no comen ni beben, tienen las orejas gachas, se les pone el hocico negro, los ojos lloran y se hinchan, algunas cojean, otras tienen toda la garganta hinchada...”. La expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) por las granjas bovinas de Galicia ha convertido a los ganaderos en especialistas forzosos en síntomas de una dolencia, conocida como el COVID de las vacas, cuya magnitud no esperaban. Según los datos difundidos este miércoles hay casos en siete comarcas de la provincia de Ourense y tres de Lugo, el territorio donde se han registrado los últimos focos, en Os Ancares, Sarria y Terra de Lemos-Quiroga. El número de explotaciones y de animales afectados por la dolencia es de 133 y 225, respectivamente, según la Consellería do Medio Rural. A Gudiña, A Limia, Maceda, Terra de Caldelas, Terra de Trives, Verín y Viana son las zonas ourensanas con casos. El balance es de actualización diaria, porque el calor favorece la acción del mosquito que actúa como transmisor de una enfermedad que no afecta a las personas, ni a través del insecto, ni por contacto con las vacas infectadas, ni tampoco por el consumo de carne o leche.

“Es un problema muy gordo. El primer fin de semana los veterinarios se quedaron sin medicamentos”, ilustra Gabriel Enríquez, propietario de unos 150 animales entre vacas, novillas y terneros en Vilar de Barrio. El número de ejemplares afectados asciende a la treintena en su granja. El primero que tuvo el EHE, una novilla, murió. “Estamos pendientes las 24 horas, revisamos todos los días. Si dejan de comer y beber es cuando los tratamos”. Supone una carga extra para las explotaciones en plena campaña de labor intensa por la recogida de hierba seca. Serafina Borrajo, ganadera en Rioseco (Paderne de Allariz) tiene a 18 de sus 45 enfermas. “Algunas están medianamente bien pero otras muy mal; tienes que darles agua con una botella porque no beben absolutamente nada”, describe. Ella es pesimista. “Este problema supone una pérdida muy grande, va a acabar con nosotros. Hace falta una inversión de dinero muy grande en medicinas y en veterinario, y tampoco sabemos si los animales quedarán al 100%”.

Varias decenas de ganaderos participaron este miércoles en una concentración en Ourense, promovida por el Sindicato Labrego Galego, ante la delegación territorial de la Consellería do Medio Rural. “La enfermedad del EHE está siendo dramática e imparable. Algunas explotaciones tienen más del 80% de la cabaña ganadera afectada”, advierte el SLG. Esta problemática “pone en jaque el futuro” de muchas explotaciones, avisan. “La situación es gravísima. A diario vemos cómo enferma más y más ganado, y ni siquiera es viable en muchos casos acceder a medicamentos, al personal veterinario que haga pruebas o a los tratamientos”, expone el SLG, que demanda de la administración agilidad para “dar respuesta a esta emergencia”.

La Consellería do Medio Rural reitera que se han facilitado indemnizaciones en Galicia por los animales fallecidos a consecuencia de la EHE, una línea de apoyo habilitada en 2023 y que continúa abierta. La Xunta sigue reclamando al Ministerio de Agricultura la activación “urgente”, a través de un Real Decreto, de los 15 millones de euros comprometidos. Fondos para derivar a las comunidades autónomas y compensar los gastos de los tratamientos veterinarios de los animales afectados y el uso de desinfectantes en las granjas.

“Es urgente adoptar esta medida para que las comunidades autónomas puedan, a su vez, habilitar las correspondientes órdenes de ayudas y hacer llegar los fondos a la mayor brevedad posible a los ganaderos, teniendo en cuenta lo ajustado de los plazos a estas alturas del año”, subraya la Xunta.

El apicultor Brais Álvarez ejerció de portavoz, megáfono en mano, al final de la concentración en Ourense. Recomendó a los productores que guarden los justificantes de los gastos que están asumiendo para hacer frente a esta crisis. El sindicato trabajará para que la Xunta habilite ayudas que atiendan el 100% de los costes de los ganaderos por el tratamiento de esta enfermedad, así como el lucro cesante por la pérdida de los animales que fallecen, y por los que puedan tener secuelas tras enfermar.

