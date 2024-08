La Xunta eleva a casi el 8% la obligación de reserva de suelo para vivienda pública

Con los alquileres por las nubes, el precio para comprar al alza y unas hipotecas que siguen en máximos, el acceso a una vivienda es casi una quimera para muchos gallegos, sobre todo para los más jóvenes. A esto se suma la escasa oferta de pisos públicos. La Xunta se ha marcado como una prioridad para esta legislatura poner más inmuebles protegidos en el mercado: su objetivo es llegar a los 20.000. Pero además acaba de elevar sus exigencias a los concellos. Los ayuntamientos gallegos de más de 5.000 habitantes deberán reservar al menos el 7,6% de su suelo edificable para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Esto supone un 12% más de lo que se requería hasta ahora. De esta manera, casi el 8% del suelo disponible en los ayuntamientos gallegos deberá reservarse para vivienda pública cuando se proyecten nuevas promociones urbanísticas. No será necesario reformar los planes de ordenación municipal. Simplemente las corporaciones locales deberán aprobar en pleno el nuevo porcentaje destinado a inmuebles públicos, que ayer quedó actualizado en el DOG. La Lei do Solo establece con carácter general que los ayuntamientos tienen que destinar a vivienda protegida como mínimo un 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos. No obstante, la norma ofrece la excepción de que los municipios mayores de 5.000 habitantes puedan fijar porcentajes inferiores siempre que garanticen la atención a la demanda real de vivienda protegida.

La Xunta, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, fija anualmente el porcentaje de suelo que estos municipios deben reservar a vivienda con algún régimen de protección. Para determinar este cupo se basa en los demandantes inscritos en el registro autonómico de cada ayuntamiento en relación a su padrón de habitantes.

En este año 2024 el porcentaje de reserva de suelo exigido por la Xunta es el más elevado de los últimos siete años. Pero además ha sufrido el mayor incremento desde 2019. De hecho, este cupo estuvo prácticamente congelado los años 2020, 2021 y 2022. El pasado año experimentó un ligero repunte hasta el 6,8% y ahora se dispara hasta el 7,64%.

Ningún ayuntamiento gallego de más de 5.000 habitantes debe reducir su reserva de suelo por debajo de este porcentaje, pero hay diez concellos donde la Xunta incluso eleva esta exigencia al tener una mayor demanda.

A la cabeza se sitúa Vigo, donde el mínimo fijado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo para este año es de un 23,75 por ciento de suelo para vivienda protegida. Le sigue el municipio pontevedrés de Mos al que se le fija un cupo del 21,16 por ciento.

En Pontevedra el porcentaje que se debe guardar para vivienda protegida es del 13,92 por ciento. En Lugo la exigencia será del 10 por ciento. Mientras, para Santiago de Compostela un 9,81 por ciento.

En el caso de A Coruña, sería del 9,87%. Como en el resto, el porcentaje no es de aplicación automática, el Concello tendría que acordar la aplicación del porcentaje de reserva excepcional. El porcentaje en áreas que provienen de planes antiguos como el de la ría de O Burgo no se vería alterado a no ser que hubiese un acuerdo específico para ello.

También deberán reservar suelo por encima del 7,64% los concellos de Ribadumia (9,06 por ciento), Cerdedo-Cotobade (8,79 por ciento), Vilagarcía de Arousa (8,54 por ciento) y Sarria (8,47 por ciento).

En Galicia están anotados en el registro autonómico de vivienda protegida más de 17.500 gallegos que buscan comprar o alquiler una vivienda pública. La mayor demanda se concentra en la provincia de Pontevedra con 8.500 personas, seguida de la de A Coruña en la que se han apuntado algo más de 6.000. Mientras en Lugo hay casi 1.900 demandantes y en Ourense poco más de 1.000.

La opción más solicitada es el alquiler o el alquiler con opción a compra. Casi ocho de cada diez demandantes prefieren el arrendamiento. Pero también hay 3.800 gallegos en espera de comprar una vivienda pública.

La Xunta quiere dar impulso esta legislatura a la construcción de vivienda pública, pero también el Gobierno está apostando por sacar al mercado pisos con alquileres asequibles. Así, El Ejecutivo central ha movilizado ya 80.745 pisos con rentas baratas, de los que 1.217 se encuentran en Galicia.

Estos inmuebles pueden ayudar a elevar las tasas de emancipación juvenil, que en la comunidad están estancadas. A los jóvenes les cuesta irse de casa por el elevado precio de la vivienda. Tienen que dedicar el 70 por ciento de su sueldo a alquiler, según los datos del Consejo de la Juventud. Son diez puntos más que un año antes.

Suscríbete para seguir leyendo