Venezolanos en Galicia ayudan al éxodo masivo de familia y amigos ante la represión de Maduro

Las últimas elecciones han sido el revulsivo definitivo para que miles de venezolanos se dispongan a hacer la maleta dispuestos a salir de un país que ya no les permite vivir, estar seguros, acceder a una sanidad de calidad o acudir a la escuela con normalidad. La represión ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro y la incertidumbre de qué va a pasar han sido la gota que colmado el vaso.

El éxodo comenzó hace dos décadas con Hugo Chávez pero, en la actualidad, según la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), se espera que el 40% de los residentes del país lo abandonen si no hay un cambio político. Por el momento, no se espera. El presidente brasileño, Lula da Silva, ha planteado repetir las elecciones y, aunque en un primer momento parecía que Joe Biden compartía su propuesta —respondió afirmativamente al ser preguntado— a las pocas horas la Casa Blanca explicó que se trataba de un malentendido.

Así, con el futuro en el aire, son muchos los que empiezan a gestionar su marcha, cansados de esperar un milagro. Desde Fevega constatan que las llamadas a sus oficinas por parte de venezolanos que quieren emigrar a Galicia aumentaron un 200% desde el proceso. Por otra parte, la comunidad online Galicia Activa ya suma más de un millar de miembros, organizados para brindar ayuda a compatriotas que todavía están en el país y desean venir a la alguna de las cuatro provincias. En el portal de empleo hay cerca de 700 miembros y en el apartado de trámites y asistencia jurídica para los que quieran cruzar el océano son 453.

A través de este canal, cada día llegan nuevos mensajes de personas que tienen dudas burocráticas sobre su llegada a Galicia o que advierten de cómo se está complicando la realidad en la diáspora. El precio de los vuelos aumentó cuando se disparó la demanda, dejando fuera a aquellos con menos ahorros. Además, “están retirando pasaportes para impedir la salida masiva”, indica una de las miembros del grupo.

Desde Fevega explican que la mayoría salen como turistas, pero con el objetivo de no volver. Aquellos con familia gallega lo tienen mucho más sencillo. Sin árbol genealógico necesitan preparar varios trámites para poder salir. En primer lugar, un billete de ida y vuelta. También deben mostrar una reserva de alojamiento o un justificante y una carta de invitación si se van a quedarse en casa de un amigo o familiar. Asimismo, es obligatorio tener un mínimo de 113 euros por persona para cada uno de los días que supuestamente va a pasar en España.

Aunque la carta de invitación es una forma sencilla de justificar un alojamiento, también es uno de los métodos más arriesgados. Por cada día “de más” que la persona se quede en España multan al emisor de la epístola de acogida, con sanciones de entre 200 y 500 euros. “Lo más factible es presentar reservas de Booking o de Airbnb para evitar multas”, aconsejan los venezolanos ya afincados en Galicia. Por otra parte, para venir con un visado de trabajo, señalan que la opción más sencilla es consultando a través del SEPE puestos de difícil ocupación. Otra vía es justificar razones de protección humanitaria.

Primera nacionalidad foránea

Cada día durante el primer semestre de 2024 llegaron 17 venezolanos a Galicia. Así lo indican los datos del INE, que muestran que hasta 3.090 personas acudieron a alguna de las cuatro provincias entre enero y julio de este año. Quinientas más que el año pasado. En Galicia ya viven más de 19.000 venezolanos.

Este registro no incluye aquellos que llegan desde Venezuela con nacionalidad española, lograda porque sus padres u otros familiares nacieron en el territorio. Son venezolanos con nacionalidad también española que, pese a que pueden tener más facilidades para acceder al país, deben buscarse la vida igualmente.

Rodrigo Piñón, el entrenador de la Selección de Venezuela que emigrará a A Coruña en septiembre

Rodrigo Piñón fue un relevante entrenador para la Selección de Venezuela de Fútbol: el técnico trabajó con una de las generaciones doradas de este deporte en su país, que logró quedar subcampeona del mundo sub 20 en 2017. También fue uno de los responsables de que su equipo nacional trascendiese en dos Copas Américas. Tras una profunda implicación con este deporte en su patria y haber entrenado equipos en Chile, Brasil, México y Colombia, el técnico decidió dejar su país. La primera semana de septiembre su mujer, sus dos hijos y él harán las maletas y dejarán una nación convulsa. Su destino será A Coruña, una ciudad en la que reside un familiar del técnico. “Quiero poder darles a mis hijos estabilidad. Quiero ofrecerles nuevas expectativas, otra calidad de vida y que puedan disfrutar de cosas que antes habían probado en entornos vacacionales”, explica. Sus dos hijos, de nueve y once años, acudieron anteriormente a España para jugar torneos de fútbol: “Ellos también forman parte de este mundo y aquí podrán llevar a cabo su afición”, indica. Elige un momento postelectoral en el que, pese a que todavía no se dictó sentencia, tampoco es confiable que vaya a haber un cambio repentino: “Hoy el país está en una situación política complicada, pero todavía está la posibilidad de que la oposición entre en juego”, indica. Al igual que muchos otros venezolanos en la diáspora, prefiere no hablar de política ante el riesgo de que por ello le prohiban salir del país. Sus padres tienen raíces gallegas, por lo que ni él ni sus hijos tendrán problemas con la nacionalidad. Sin embargo, su mujer si que deberá enfrentarse a la burocracia para lograr la misma condición. Aunque el primer paso para la familia de Piñón será poder asentarse, sus miras profesionales están puestas en lograr convalidar sus títulos y experiencia con la UEFA, para así poder seguir dedicándose a su oficio, el fútbol profesional. “Quiero seguir trabajando en este deporte, tengo las credenciales más altas que pueden otorgar las federaciones de fútbol”, indica. Lo intentará desde A Coruña porque tiene familiares cercanos con los que contar.

Organizados en la red para empezar una vida

Los venezolanos que se interesan en venir a Galicia contactan telefónicamente con asociaciones como Fevega o la pontevedresa Asovedra. Precisamente estas dos provincias son en las que, en proporción, los venezolanos fueron la nacionalidad que sumó más incorporaciones durante este último semestre. Sin embargo, otra vía de contacto mayoritaria son los chats en los que los venezolanos de aquí y de allá se ayudan a buscar trabajo o se orientan para conseguir cita para el NIE. “Quisiera una oportunidad laboral, no tengo documento y lo estoy pasando mal. Quiero salir adelante porque tengo un hijo de nueve años. Soy manicurista y estudié agronomía en mi país… ¿Me podrían ayudar con algún trabajo?”, pregunta una usuaria. Enseguida le enviaron opciones de empleos repartiendo comida o en una conservera. Otros le indicaron que “no queda más remedio que hacerlo en B y cuidar de personas mayores o limpiar”. Testimonios de este tipo se repiten constantemente en la comunidad online, donde asentados y futuros migrantes se organizan para dejar el país atrás.

