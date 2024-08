Galicia tendrá un mapa de combustibles en el monte que ayudará a combatir incendios

Con el abandono del rural crece la vegetación y la maleza está convirtiendo los montes gallegos en un auténtico polvorín para los incendios. Disponer de información sobre esta biomasa —su altura, su densidad o su estructura— es de vital importancia tanto para ayudar a la prevención de fuegos como para ser más eficaces en su extinción. Por esta razón la Xunta ha encargado a la Universidade de Vigo y a la Universidade de Santiago la elaboración de un mapa de combustibles que permitirá conocer antes de cada campaña de incendios la distribución de la vegetación a lo largo de los tres millones de hectáreas que componen el territorio gallego.

Esta herramienta permitirá mejorar la prevención pues se sabrá en qué zonas la concentración de biomasa puede resultar peligrosa, pero también ayudará a los servicios de extinción pues a la hora de apagar un incendio dispondrán de datos sobre la cobertura vegetal del territorio que les serán de utilidad para diseñar la estrategia de cómo atacar el fuego.

“El mapa de combustibles, entre otras ventajas, permitirá a las brigadas forestales disponer de información actualizada sobre el estado del monte y el combustible que hay en él, es decir, sobre las estructuras de la vegetación que presentan un determinado comportamiento frente a los incendios, como por ejemplo, los matorrales o las masas arboladas con continuidad vertical”, explican desde la Xunta. Al frente del proyecto se encuentra el ingeniero de montes y profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidade de Vigo, Juan Picos, que también participó en la elaboración del Inventario Forestal Continuo.

En esta ocasión, no se busca determinar qué especies arbóreas hay en el monte sino cuál es la estructura de la biomasa. “Es una cartografía que intentará representar el tipo de vegetación que hay en un territorio en función del comportamiento que pudiera tener un fuego que pasara por ahí”, explica Picos. De hecho, desde el punto de vista de propagación de un incendio, lo más importante es saber qué tipo de combustible hay en el monte porque de eso dependerá la velocidad y la intensidad de las llamas.

“Así, sabremos si en un pinar hay maleza por debajo, si es alta o baja, cómo es de densa, si las ramas de los árboles están por el suelo o si las primeras ramas están más elevadas porque eso es lo que va a determinar que el fuego que pase por ahí sea un fuego de suelo o suba por los árboles”, explica este experto. Esta información ayudará a los servicios de extinción a predecir la dirección de propagación del fuego y su recorrido y tendrán datos de las zonas en las que será más eficaz contener las llamas porque hay menos vegetación.

Pero el mapa de combustibles será de gran utilidad también en materia de prevención, pues ayudará a detectar en qué zonas la presencia de vegetación puede resultar más problemática en caso de que se detecte un incendio.

¿Pero cómo cartografiar la vegetación de tres millones de hectáreas? Se está realizando ya un piloto en el Baixo Miño. Para ello se está utilizando tecnología satelital. “Usamos la información de los satélites que orbitan alrededor de la tierra y que cada vez que pasan por Galicia capturan imágenes. Esas imágenes las procesamos. Trabajamos con inteligencia artificial”, explica Picos. Para ello tienen que “enseñar” a los algoritmos. Es decir, se establecen “campos de entrenamiento” en los que se hace un trabajo sobre el terreno identificando la vegetación y después se cruza esa información con las imágenes satélite indicando al algoritmo qué es lo que tiene que interpretar para después hacerlo extensible al resto del territorio gallego. Pero además se completa esta información con los vuelos que realiza el Gobierno cada cinco años y que utilizan un láser, que no solo saca fotos de la masa forestal, sino que también permite aportar información sobre su estructura. “Es decir, así no solo tenemos una foto sino una radiografía. Nos permite ver no solo lo que hay por fuera sino también lo que hay por dentro y así puedo entrenar a los algoritmos para que me digan cómo es esa masa”, comenta Picos.

Y esto lo hacen en colaboración con lo servicios de extinción que son los que les indican si esta información “es o no relevante para ellos”. “Tienen que ver si la forma en que estamos clasificando la vegetación es útil para ellos”, señala.

El objetivo es desarrollar un sistema que “con un coste asumible” permita a la Xunta disponer antes de cada campaña contra incendios de un mapa de combustibles actualizado.

Esta herramienta permitirá realizar simulaciones realistas de fuegos

Una de las principales utilidades de este mapa de combustibles que está impulsando la Xunta es que se podrán realizar simulaciones realistas de incendios que ayudarán a prevenir el comportamiento de estos fuegos y actuar sobre aquellas zonas que sean más conflictivas. En el Baixo Miño, donde se está realizando ya el proyecto piloto, se hicieron simulaciones de 3.500 incendios potenciales con diferentes condiciones meteorológicas y distintos puntos de inicio. “Y cogimos todos los resultados y esto nos permitió detectar patrones comunes. Es decir, hay áreas en las que independientemente de las condiciones meteorológicas y de los puntos de inicio se repiten sistemáticamente puntos de gran intensidad o avance del fuego. Por lo tanto, esas son las zonas candidatas a ser revisadas y a acometer ahí las labores preventivas”, explica el ingeniero de Montes, Juan Picos. El mapa de combustibles también ayudará al cumplimiento de la limpieza en las franjas de seguridad. Aunque no tiene tanta precisión como para determinar con exactitud qué partes están llenas de maleza, sí puede “ayudar a los servicios de prevención de la Xunta para que sepan que zonas deben ir a mirar”. “Así, igual ya no tienes que vigilar tres millones de hectáreas sino solo 30.000. El trabajo satelital no va a sustituir al trabajo en el monte, pero lo va a hacer más eficiente. Es como hacer un triaje”, explica Picos.