Educación suprime seis escuelas en un curso que cronifica el declive demográfico

Cuando el próximo 11 de septiembre los escolares gallegos vuelvan a clase, los centros que ofertan las etapas de Infantil y de Primaria contarán con 4.030 alumnos menos. El curso pasado ya hubo que restar más de 2.600. Y el anterior el recorte había sido de 3.100. El declive de la natalidad lleva ya una década menguando las aulas que atienden a los más pequeños en Galicia: en diez años, la comunidad perdió a uno de cada cuatro alumnos solo en las aulas de Infantil.

Pese a esta situación, la Consellería de Educación asegura que mantendrá el mismo número de aulas gracias al acuerdo sindical. Pero no todas aguantarán: cinco escuelas infantiles y un colegio en Beariz (Ourense) ya no abrirán sus puertas este otoño por no llegar al mínimo de matrículas que exige la Administración y que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, relaciona con “perspectivas pedagógicas” vinculados a la “socialización” del alumnado.

Otras cuatro, todas en Padrón (A Coruña), seguirán existiendo con condiciones: mantendrán sus instalaciones, pero se integrarán en la figura de colegio rural agrupado para funcionar administrativamente como “un único centro” en lo relativo a recursos y proyectos.

Finalmente, en una decisión inédita de la Xunta, otras cuatro se “salvan” por ahora porque, aunque no cumplen por poco —tienen 5 y deberían tener 6 inscritos—, la Administración confía en que puedan hacerlo en el futuro. Las indultadas son dos escuelas infantiles, una en San Cibrao das Viñas y otra en Taboadela, ambas en Ourense, y dos colegios, uno en Vilariño de Conso (Ourense) y otro en Boiro (A Coruña).

“Pese a tener cuatro mil alumnos menos, vamos a mantener el mismo número de aulas y a incrementar el profesorado para una mejor atención al alumnado y ello deriva básicamente de la aplicación del acuerdo sindical”, proclamó ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Los números concretos, aportados por la Xunta, solo atañen por ahora a la cifra de inscritos y de aulas; para la de docentes habrá que esperar a septiembre. Los primeros serán 48.467 en Infantil y 126.531 en Primaria, en conjunto 4.030 menos que los que volvían al “cole” un año atrás en las dos etapas. Las aulas en funcionamiento en la pública llegarán a las 7.336, dos más que este curso, mientras que las unidades concertadas sumarán cuatro, hasta las 3.994 (un total de 157 más en diez años), para atender a unos 81.000 alumnos.

A diferencia de otros cursos, en septiembre se aplicará por primera vez el acuerdo de reducción de ratios pactado por Xunta y sindicatos y el primer curso en notar los cambios será 4º de Infantil, que pasa de una ratio de 25 a una de 20, recordó Rodríguez, lo que “posibilitará”, añade, “que haya necesidad de ampliar el número de aulas”. La Consellería de Educación eleva a un total de 204 las aulas que el pacto “permite mantener abiertas” y que “cerrarían” de aplicarse las ratios anteriores.

Según Educación, un 97% de las familias logran plaza en el centro solicitado en primera opción en 4º de Infantil en Galicia, en donde “solo el 0,3%” del alumnado de esta etapa y de Primaria no tiene en su concello de residencia con servicio educativo, frente al 1,2% de media estatal.

El BNG denuncia que “muchas familias” siguen esperando plaza

Mientras la Consellería de Educación destaca que las cifras del próximo curso suponen un “salto cualitativo” hacia la “calidad”, como indicó ayer su titular, Román Rodríguez, el BNG habla en cambio de un nuevo curso escolar “cargado de rebajas por las políticas de recortes del PP en materia educativa”. Además, los nacionalistas denuncian que, “a día de hoy, muchas familias siguen esperando que se les asigne plaza en un centro escolar”. Así lo señala la diputada nacionalista Cristina Fernández, según recoge el Bloque en un comunicado. La parlamentaria censura que numerosas familias se hallan “sumidas en una gran incertidumbre por no disponer de plaza escolar a estas alturas”, además, añade, de “por no poder planificar su conciliación con la actividad laboral, por no poder disponer de los libros de texto o material escolar o por tener que asumir unos gastos extraordinarios en septiembre que mermarán aún más su exiguo salario”. Fernández reprocha “menos profesorado, alumnado por encima de las ratios en las aulas, agrupación de distintos niveles, cierre de unidades y centros en el rural” o “falta de especialistas en los equipos de orientación”. Además, carga contra el acuerdo con los sindicatos, que califica de “prematuro e incompleto” y asegura que “el PP está incumpliendo su propio acuerdo”. Así, critica que este curso se implementa la baja de la ratio en 4º de Infantil, pero asegura que “esto no beneficiará” al alumnado al no estar la Xunta “dispuesta a autorizar los desdobles necesarios en más aulas porque supondría contratar a más profesores”.

